- Ziua in care Centenarul Unirii a avut parte de ședinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania a avut parte de discuții aprinse intre promotorii ideii de reunificare a celor doua teritorii romanești și cei care susțin ca „nu este momentul propice”.…

- O expozitie-simbol, dedicata Centenarului Marii Uniri, avand acelasi continut, cu imagini surprinse in 1918 in Basarabia, Bucovina si Transilvania, a fost vernisata, marti seara, la aceeasi ora, la Alba Iulia, Chisinau si Suceava. "Impreuna cu colegii de la Muzeul National de Istorie al Moldovei din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, si cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul careia a reiterat ca "substanta Parteneriatului strategic o reprezinta aprofundarea legaturilor…

- Izbucnirea Revolutiei Ruse in februarie 1917 si, mai ales, puciul bolsevic prin care Lenin a luat puterea in noiembrie acelasi an, au dus la dezmembrarea Imperiului Tarist. Comunismul - care va provoca zeci de milioane de victime in Rusia - a oferit pe 27 martie 1918 o sansa imensa Romaniei.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a anuntat, marti, dupa șeidnța solemna dedicata Centenarului Marii Uniri, ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din Republica Moldova care au venituri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca isi doreste unirea Basarabiei cu Romania si vrea ca acestea sa devina o singura natiune parte a Uniunii Europene. El a sustinut ca Guvernul si Parlamentul de la Chisinau trebuie sa faca niste actiuni concrete, mentionand ca iar deja a avut discutii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova. „(...) As vrea sa citesc (...) articolul 8 din Actul final de la Helsinki: . Pe baza acestui articol s-a reunificat Germania. Dragii mei colegi, domnule presedinte Candu, domnule…

- "Cand vorbim de reintregirea Romaniei, nu vorbim de unirea Republicii Moldova cu Romania, ci de revenirea Basarabiei la tara-mama, iar, daca in urma cu 100 de ani a existat o generatie care a putut sa faca asta, nu vad de ce astazi generatia care e aici, in sala aceasta, nu poate face acelasi lucru",…

- Parlamentul s-a reunit, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, prilej care a dus la discursuri despre situatia din urma cu 100 de ani si cea de acum. Seful statului, Klaus Iohannis, a lipsit.

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, care marcheaza 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, ca ea crede in viitorul comun al celor doua state, afirmand ca Romania va fi mereu alaturi de Republica Moldova. Dancila a sustinut ca locul moldovenilor…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- "Astazi, datoria de a-i sprijini pe fratii nostri din afara frontierelor Romaniei nu trebuie sa cunoasca limite, nici conditionari. La 100 de ani de la Marea Unire, dupa tragedii greu de descris in cuvinte, Coroana romana continua sa sprijine aspiratiile europene ale Republicii Moldova. Ultimii ani…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”.

- Parlamentul se reuneste, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, potrivit Agerpres. La eveniment, care va incepe la ora 10.00, și-au confirmat prezența principesa Margareta, Custodele Coroanei, care va sustine un ...

- Emisiunea de marci postale "100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania" va fi lansata marti, la Parlament, in cadrul sedintei comune solemne pentru celebrarea Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis AGERPRES, pe timbrele emisiunii sunt ilustrate trei…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galați va invita luni, 26 martie 2018, ora 1400, la vernisajul expoziției „BASARABIA SI ROMANIA, LA CEAS ANIVERSAR”. Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf dr. Maria Magdalena…

- La Biblioteca Bucovinei, Sala de Arta "Elena Greculesi", va avea loc marti, 27 martie, de la ora 11,00 Conferinta "100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania", sustina de prof. univ. dr. Stefan Purici, prorector al Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. ...

- In perioada 24-27 martie, la Bacau, se va desfasura o festivitate dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, intitulala ”Festivalul Basarabia”. Acest eveniment, care se deruleaza in decursul a patru zile, sarbatoresteaniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu patria mama…

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Decizia a fost luata, marți de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Potrivit documentului, in cadrul sedintei solemne va fi dezbatuta si adoptata…

- Sedinta solemna va avea loc pe data de 27 martie, la ora 10.00. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere din ziua de 27 martie, care va marca 100 de ani de la alipirea Basarabiei de Romania", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- "Inainte sa merg la acea intalnire, i-am spus domnului Tariceanu și am convenit ca nu va fi nici o problema. De atunci nu ne-am mai vazut și nici nu am mai vorbit nici la telefon. A zis ca vrea sa colaboram, dar și eu și doamna premier i-am spus ca trebuie sa fie o dorința de colaborare reciproca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans va veni, joi, in Romania, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Clujeanul Eckstein Kovacs critica dur conducerea uniunii: UDMR si-a legat caruta de calul numit Fidesz Intr-o declaratie data pentru ZIUA de CLUJ, fostul parlamentar si ministru Eckstein Kovasc Peter a criticat actuala politica dusa de UDMR in relatia cu partidele democratice din Ungaria. Reactia…

- Peter Niedermüller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din România (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) a suferit o infrangere dura in instanta. Tribunalul Cluj obligase formatiunea maghiara, in decembrie, printr-o hotarare in prima instanta, sa comunice o serie de informatii publice noteaza napocanews.ro. UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo…

- Ambasada Franței in Romania și filiala din Cluj-Napoca a Institutului Francez din Romania organizeaza a opta ediție consecutiva a Intalnirilor Europene din Transilvania (RET), care va avea loc pe 14 martie in Cluj și pe 15 și 16 martie 2018 in Alba Iulia. Tema ediției de anul acesta este „Orașe durabile”,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit…

- Guvernul PSD-ALDE condus de Viorica Dancila va avea o reprezentare echilibrata a regiunilor istorice ale Romaniei. Astfel, in Cabinetul care va fi prezentat luni, 29 ianuarie in fata Parlamentului se regasesc nu mai putin de opt ministri din Transilvania. Pintea Sorina din Maramures – Ministerul Sanatatii…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- In pragul formarii noului Guvern, mai multi profesori din tara au initiat o PETITIE ONLINE, care are in vedere sustinerea actualului ministru al Educatiei, maramureseanul Liviu Marian Pop, pentru mentinerea in functie. In a-si argumenta initiativa, acestia precizeaza ca in doar sase luni la sefia ministerului,…

- Ne spuneți ce pregatiti pentru anul acesta? Care este surpriza Lizicai Mihut pentru 2018? LIZICA MIHUT. Dupa cum bine se stie, anul acesta este Centenarul – 100 de ani de la Marea Unire, iar eu ocupadu-ma de istoria teatrului transilvanean si, in general, de istoria culturii in Transilvania,…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- In ultimele 12 luni, Romania a avut doi premieri. Instabilitatea politica pare ciudata avand in vedere configurația Parlamentului. Care este parerea bacauanilor pe aceasta tema și daca ar exista un politician bacauan capabil sa conduca Guvernul, am incercat sa aflam ieri. Insa, chiar in timp ce eram…

- Alexandra Nitulescu a inceput anul in Egipt, acolo unde a beneficiat de o vacanta pe cinste. Aceasta si-a incarcat bateriile pentru noul an si a profitat din plin de peisajele minunate pentru a se putea relaxa si pentru a posta cat mai multe poze pe retelele de socializare, acestea fiind mai mult…

- Serviciul de Asistența Juridica pentru Minoritați ‘Miko Imre’ din cadrul UDMR anunta clasifica declaratiile premierului Mihai Tudose ca “extrem de ingrijoratoare si inspaimantatoare”. “Maghiarii din Transilvania care arboreaza steagul secuiesc, simbolul regional informal a trei județe, au fost amenințați…

- Europarlamentarul Tokes Laszlo, presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), a declarat luni ca maghiarii din Romania pot cinsti Centenarul numai in cazul in care "vor avea drepturile lor si vor putea sa se simta acasa in tara lor", mentionand ca CNMT va sarbatori in 2018 centenarul…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Omul de afaceri George Mioc a postat un mesaj surprinzator pe pagina sa de Facebook. Afaceristul romano-american sustine ca pentru 2018 are o singura dorinta arzatoare: ca pana de Ziua Nationala, Romania sa fie lipsita de politicieni cu probleme in justitie."Cel mai frumos cadou pe care il…