Stiri pe aceeasi tema

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa. Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa ce legislativul a decis sa-i…

- Pedepse mai blande sau eliberarea conditionata inainte de termen. Aceasta ar fi fost afacerea unui grup de persoane care promiteau detinutilor sa-i scape de ispasirea pedepselor in penitenciar, servicii care se ridicau la mii de euro. Cazul a ajuns in vizorul CNA si al procurorilor anticoruptie care…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat sambata ca Statele Unite au reținut un cetațean rus, la scurt timp dupa ce Paul Whelan, un fost pușcaș marin american, a fost arestat in Rusia pentru spionaj, informeaza Mediafax citand agenția Reuters.

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei. Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile cladirii prabusite in aceasta localitate situata in sudul Uralilor, in timp ce 16 au fost…

- Autoritațile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai forțelor de ordine de teama unor noi violențe ale "vestelor galbene". Mai multe stații de metrou au fost inchise, precum și muzee. Ziua de protest a inceput cu mai multe arestari, dupa ce persoane au fost gasite inarmate cu diferite obiecte,…

- Mai multe zeci de persoane au participat duminica la Moscova la defilarea anuala a ultranationalistilor, in majoritate in opozitie fata de presedintele Vladimir Putin, cu ocazia Zilei unitatii nationale, informeaza AFP. Acest "Mars rusesc", care reuneste la 4 noiembrie toate gruparile ultranationaliste…

- Rusia a impus joi sanctiuni financiare impotriva elitei politice a Ucrainei, inghetand activele de pe teritoriul rus a sute de politicieni si oficiali ucraineni, precum si ale mai multor companii ce apartin unor oameni de afaceri ucraineni, informeaza Reuters. Sanctiunile sunt prevazute intr-un decret…