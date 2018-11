Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii reprezinta ‘cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei’. ‘Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu,…

- "Romania nu a platit din fonduri europene credite de la Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana de Dezvoltare. Noi am decontat proiecte de infrastructura implementate de autoritatile romane. Vreau sa fac precizarea ca toate proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile sunt intai…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, sambata pe Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa, respectiv imprumuturi la BEI si BERD, cu fonduri europene. Liberalul ii cere ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa raspunda public cu ...

- "Nu stiu daca ati urmarit, dar aseara, ca la un semnal, dupa ce am zis ca studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costa 1,8 milioane euro (si nu 250, cat se avansase in spatiul public), am inceput sa fiu atacata intr-un mod socant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea si mai…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, si-a exprimat speranta, dupa ce a participat la o intalnire cu oficiali de la Varsovia pe tema experientei poloneze in ceea ce priveste Fondul de Dezvoltare, ca in termen rezonabil sa aiba loc o intalnire in coalitia de guvernare pentru a se…

- Guvernul a creat un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede crearea de fonduri suverane, dupa ce Curtea Constituțioționala a declarat actul neconstituțional, a anunțat, luni, Mircea Ursache, vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Anterior era vorba de un singur fond, respectiv…

- Senatorul PNL Florin Citu a scris pe Facebook ca Guvernul le-ar pregati companiilor private fie o suprataxare a profitului, fie o nationalizare a unei parti din active, afirmand ca ”stapanii de la Est ai lui Dragnea nu mai au rabdare si ii cer sa instaureze cat mai repede un regim totalitar”.

- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat ca datele oficiale ale Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNP) contrazic "propaganda" coalitiei de guvernare, deoarece arata ca Romania se indreapta spre o criza economica.