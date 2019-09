Stiri pe aceeasi tema

- Senator PNL Marcel Vela a depus, la Senat, un proiect care prevede decontarea sumei alocate judecatorilor, procurorurilor si personalului asimiliat, nu doar a chiriei, ci si a ratei platite pentru achizitionarea unei locuinte, in cazul in care acestia nu primesc locuinte de serviciu. In forma in vigoare…

- Munca unei familii din localitatea aradeana Sanpaul s-a dus pe apa sambetei dupa ce locuința le-a fost cuprinsa de flacari. ISU Arad a intervenit la fața locului cu doua autospeciale de stingere, un ofițer și șapte subofițeri. „La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la intreaga construcție,…

- Partidul National Liberal din Romania (PNL), condus de Ludovic Orban, a anuntat ca in cadrul sedintei conducerii formatiunii, din 2 septembrie, s-a luat decizia depunerii in noua sesiune parlamentara a unui proiect de lege prin care Republica Moldova sa devina circumscriptie electorala separata.

- Un barbat de 69 de ani a murit și alte patru persoane, intre care un copil de 3 ani și șapte luni, au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 17, la intrarea in localitatea Campuri Surduc, din județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, au fost transportate la UPU Deva doua…

- Arme de vanatoare ilegale, cartușe și alte elemente din care se pot confecționa arme au fost confiscate dintr-o casa din comuna Petriș, județul Arad, care aparține unui barbat de 73 de ani, banuit de braconaj. The post Arme ilegale și cartușe descoperite in vestul țarii, in locuința unui barbat de 73…

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Durere fara margini intr-o familie din vestul țarii. Un baiat de 18 ani, din orașul Petrila, județul Hunedoara, a luat decizia de a-și pune capat zilelor. Astfel, adolescentul s-a spanzurat de creanga unui copac, la marginea orașului, cu o seara inainte de a susține prima proba scrisa a examenului de…