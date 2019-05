Un senator ALDE este șocat de scorul obținut la alegeri Senatorul ALDE Daniel Zamfir este de parere ca sloganul obscen anti-PSD a contat mai mult decat marirea salariilor sau climatul economic favorabil, la alegerile din 26 mai. ”Pe mine, personal, da, m-a șocat foarte tare, pentru ca eu in ALDE alaturi de colegii mei am ales un drum, am spus ca vrem sa facem legi impotriva abuzurilor, sa-i aparam pe oameni de abuzuri. Sigur ca sunt șocat cand constat ca acel slogan obscen impotriva PSD-ului ne-a atins și pe noi, suntem victime colaterale și iata, acel slogan a fost cu mult mai puternic decat ceea ce vrem noi sa facem și anume sa-i aparam pe oameni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

