- Joan Lutchman, responsabila a Centrului de Investigatie Seismica al Universitatii Indiile Occidentale (UWI) din Trinidad, a facut luni un apel pentru ca zona Caraibe sa fie pregatita "in cazul in care un mare cutremur" s-ar produce, tinand cont

- Referitor la situația semnalata atat in presa cat și la nivelul instituției, cu privire la Complexul de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele aspecte: In cursul lunii noiembrie…

- Vladimir Putin a avertizat din nou, luni, ca Kremlinul va riposta in cazul unei retrageri a Statelor Unite din Tratatul INF care interzice rachetele nucleare cu raza interediara semnat in 1987 de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, relateaza Reuters.

- Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) nu poate fi folosit impotriva libertatii de expresie si de informare, pentru ca acest lucru ar fi un abuz, a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas.

- Cele 11 persoane retinute de politisti pentru purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorilor din Centrul de plasament ''Sfantul Andrei'' din Ploiesti i-ar fi lovit cu brutalitate pe minori si le-ar fi adresat cuvinte jignitoare si amenintari, potrivit Inspectoratului de Politie…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Dan Curelea, medic primar specialist in recuperare chiar la Institutul Național de Recuperare, Medicina Fizica și Balneoclimatologie, a vorbit despre diganosticul Simonei Halep, locul 1 WTA și avertizeaza ca nu sportivul decide cand și daca se opreaza. Medicul…

- ONU acuza regimul de la Damasc ca a efectuat trei atacuri cu clor in acest an si avertizeaza ca o interventie militara in Idlib „va declansa un cosmar umanitar fara precedent in Siria“.