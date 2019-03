Un seism de 6,1 grade a lovit Papua Noua Guinee (USGS)

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.2 grade a fost inregistrat, in aceasta dimneata, in judetul Vrancea, la ora 03.19, la 75 de kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 45.78 N ; 26.65 E la 156 km N de Bucuresti, 42 km V de Focsani si 5 km V de Paltin.Acesta este primul in ultimele…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni la 58 kilometri vest de Kandrian, in Papua Noua Guinee, conform Institutului american de geofizica (USGS) citat de agentia Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza sa…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs luni la 58 kilometri vest de Kandrian, in Papua Noua Guinee, conform Institutului american de geofizica (USGS) citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora 16:25:53 GMT, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 53,13 kilometri.…

- La data de 4 martie 1977, Romania a fost afectata de un cutremur devastator, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, soldat cu mii de victime si insemnate pagube materiale, scrie descopera.ro. Cutremurul din '77 a luat prin surpindere autoritatile, intrucat atunci nici presedintele…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs in Peru, la o distanta de 67 de kilometri de localitatea Juliaca si la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Accident TERIBIL…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul a avut loc la ora 12:34 GMT. Epicentrul cutremurului…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in statul Chiapas din sudul Mexicului, cutremurul fiind resimtit pana in El Salvador, a informat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 68 de kilometri, in apropierea coastei…

- Un cutremur cu magnitudine 6,7 s-a produs, sambata, in Chile, fiind emisa initial si o alerta de tsunami, care a fost apoi anulata, anunta Reuters. Seismul s-a produs la ora locala 10:32, la 15,6 kilometri sud - sud-est de Coquimbo, la o adancime de 53 de kilometri si a zguduit cladirile,…