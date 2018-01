Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs la aproximativ 40 de kilometri vest de orasul Pyu, situat intre Naypyidaw si Rangoun.Cutremurul, produs la adancimea de 10 kilometri, a fost urmat de doua replici seismice de 5,3. In ceea ce priveste eventualele victime ale cutremurului, specialistii apreciaza…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,5 grade, s-a produs in ziua de 7 ianuarie in zona de granita dintre India si Myanmar. Seismul a avut loc la ora 6h47min UTC (ora locala 12h17min in Estul Indiei). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- O furtuna extrem de puternica loveste in prezent estul Statelor Unite cu viscol extrem de puternic. Furtuna a aparut atunci cand umezeala din aerul de deasupra Oceanului Atlantic s-a intalnit cu aerul arctic uscat, dezlantuind furtuna perfecta.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 s-a produs joi dupa-amiaza in zona de nord-vest a Balcanilor, respectiv in Muntenegru, a anuntat Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul - care a avut magnitudinea 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru.…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Un cutremur de mica adincime cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in apropierea capitalei iraniene Teheran. Epicentrul a fost localizat in zona orasului Malard, aflat la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Teheran. Cutremurul s-a produs la ora locala 23.28, la adincimea…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 a zguduit un oras aflat in apropiere de Teheran, miercuri, potrivit televiziunii de stat iraniene. Oamenii au iesit speriati din casele lor, de tema ca aceastea s-ar putea prabusi. Seismul a lovit localitatea Malard aflata la aproximativ 40 de kilometri la sud-vest de…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs marți in provincia Kerman din sud-estul Iranului, au anunțat companiile publice de mass-media din aceasta țara, citate de Reuters. Oficialii iranieni nu dețin deocamdata informații despre posibile victime și raniți in urma acestui seism. Cutremurul de pamant…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs la 00.15, în România. Informatia a fost transmisa de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 158.981 km, în apropierea urmatoarelor…

- Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (10 kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri), Covasna (44 de kilometri), Valenii de Munte (47 de kilometri) si Mizil (47 de kilometri). Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un al doilea cutremur…

- Cutremur a avut loc la ora 14h09min UTC (ora locala 17h09min in Iraq). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in zona de granita dintre Iran si Iraq. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,4 grade…

- Un seism puternic cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord-est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anuntat Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific (PTWC), informeaza Reuters. Nu a fost emisa însa avertizare de tsunami. Cutremurul, cu…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs vineri dimineata in estul Iranului in apropiere de orasul Kerman, potrivit autoritatilor locale, care nu au raportat deocamdata victime omenesti, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 10 kilometri si a fost localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter a avut loc duminica seara în Bulgaria. În ziua de 26/11/2017 la ora 21:01:31 (ora R. Moldova) s-a produs in BULGARIA un cutremur cu magnitudinea 4.6 pe scara Richter, la adancimea de 10 km, anunța Institutul National…

- Seismul a avut magnitudinea de 4,5 grade si s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Tot duminica, la ora 00:43 s-a produs un cutremur in judetul Vrancea, cu magnitudinea de 2.7 grade. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28 octombrie, in Judetul Buzau. Seismul a avut…

- Un cutremur major, cu magnitudinea moment de 7,0 grade, s-a produs in ziua de duminica, 19 noiembrie, in regiunea Insulelor Loialitatii-Noua Caledonie din extremitatea Nord-Estica a placii Australiene. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 22h43min UTC (ora locala 9h43min…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a inregistrat luni in Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters și AFP. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Centrul de alerta pentru…

- Cutremurul a avut la ora 15h09min UTC (ora locala 2h09min a zilei de 20 noiembrie in Noua Caledonie). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in regiunea Ins.Loialitatii din Oceanul Pacific, la extremitatea estica a placii…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs sambata sudul Chinei, in apropiere de granița cu India, informeaza Reuters, citand Institutul american de geofizica (USGS). Inițial, a fost anunțata o magnitudine de 6,7. Seismul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri, pe platoul tibetan, o regiune…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- Un cutremur rar a avut loc in Coreea de Sud. Seismul cu magnitudinea de 5,4 s-a inregistrat in sudul țarii și a fost resimțit in aproape toata țara, relateza AP. Mai multe cladiri au fost avariate, insa nu s-au inregistrat victime. Cutremurul a avut loc in apropiere de orașul industrial Pohang, potrivit…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Cel putin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniti in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granita dintre Iran si Irak, potrivit informatiilor aparute luni pe agentia iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Cutremurul a avut epicentrul la 32 de kilometri de orasul irakian Halabja. Presa iraniana a anuntat ca seismul s-a resimtit in mai multe provincii, daune fiind inregistrate in mai multe sate, fiind afectata si reteaua de electricitate. Cutremurul a avut loc la ora locala 21.20 (18.20 GMT)…

- Cutremur cu magnitudine 6 in Japonia, tara lovita.de multe seisme mari in ultimii ani. Un cutremur de nu mai putin de 8,9 grade pe scara Richter s-a produs in martie 2011. Seismul a provocat pagube considerabile, a anuntat atunci Guvernul japonez, insa nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti.…

- Un nou cutremur de suprafata s-a produs pe teritoriul tarii noastre. Potrivit datelor obtinute de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, seismul a avut loc îast[yi, la ora 11:24, la o adâncime de doar 5 kilometri. Cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Vrancea, la ora locala 6:12, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 98,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (35 kilometri), Panciu (42…

- Cele trei seisme importante au avut magnitudini de 6,1, 6,6 și 6,0 și s-au produs miercuri la orele 00:09, 02:23 și respectiv 05:09, la distanța de 109 km, 103 km și respectiv 110 km est-sud-est de orașul Tadine, in insulele Loyalty din Noua Caledonie, pe așa-numitul Cerc de Foc al Pacificului.Epicentrul…

- O serie de cutremure cu magnitudini peste 6,0 grade pe Richter s-a produs miercuri în apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, conform Institutului geologic american (USGS). Cele trei seisme importante au avut magnitudini de 6,1, 6,6 si 6,0…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 6,3 si 5,7 grade s-au produs marti în interval de câteva minute în insulele Moluce, din estul Indoneziei, relateaza EFE. Al doilea seism, probabil o replica, s-a produs dupa trei minute, la 47 de kilometri adâncime în aceeasi…

- Un raport preliminar al Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a localizat epicentrul cutremurului produs in jurul orei 11:50 GMT, la 27 de kilometri in adancul marii și la 52 de kilometri vest de Ambon, capitala insulelor Moluce, un oraș portuar cu 310.000 de locuitori.…

- Un cutremur subacvatic avand magnitudinea de 6,8 grade pe Richter s-a produs, luni, in apropiere de Noua Caledonie, un teritoriu francez din Oceanul Pacific, a anuntat Institutul geologic american (USGS), citat de DPA, scrie agerpres.ro. Epicentrul seismului a fost localizat la 117,48 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, sambata dupa-amiaza, in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 16:56, la adancimea de 120 de kilometri, titreaza News.ro. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la o adancime de doar doi kilometri, in judetul Maramures. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 15.26, in judetul Maramures. Cutremurul a…

- Nu au fost raportate pagube materiale in urma cutremurului produs intr-o regiune afectata deseori de mișcari telurice. Cutremurul s-a produs la 206 kilometri est nord-est de capitala Regatului Tonga, la o adancime de 14 kilometri, potrivit USGS. Nu a fost emisa alerta de tsunami.

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la ora 5.25, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 126,9 kilometri. Un alt cutremur, cu magnitudinea 2,6, s-a inregistrat, la ora 01.41,…