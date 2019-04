Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu o magnitudine de 5,6 grade s-a produs in prefectura japoneza Hokkaido (nord), a anuntat Agentia Meteorologica Japoneza (JMA), relateaza sambata Xinhua. Potrivit JMA, seismul, care a fost inregistrat la ora locala 2,25 (duminica), a fost localizat in regiunea Tokachi-chiho Nambu,…

- Un nou cutremur a zguduit Romania, sambata la amiaza. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea și este al patrulea cutremur din aceasta saptamana. Seismul de sambata s-a produs la ora 14:22:27, in județul Buzau, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Agentia de Geofizica din Indonezia a emis o avertizare de tsunami in urma unui seism cu magnitudinea 7, produs vineri in largul insulei Sulawesi, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, citat de Reuters, conform Agerpres.Citește și: Mihai Tudose ii DISTRUGE pe Carmen Avram și Chris…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața in provincia Taitung, situata in sud-estul Taiwanului, au anunțat autoritațile locale, menționand ca nu exista victime sau pagube materiale majore, relateaza Reuters potrivit mediafax Seismul a fost resimțit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit, sambata, insula Papua Noua Guinee (sud-vestul Pacificului), seismul avand epicentrul la 186 de kilometri est de Kandrian, conform Serviciului geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. …

- La data de 4 martie 1977, Romania a fost afectata de un cutremur devastator, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, soldat cu mii de victime si insemnate pagube materiale, scrie descopera.ro. Cutremurul din '77 a luat prin surpindere autoritatile, intrucat atunci nici presedintele…

- Cutremur neobișnuit in Romania.Vezi unde s-a produs Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter a avut loc sambata, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Arad, la o adancime de 17 km, la ora 15.52. Precedentul cutremur din tara noastra avusese loc joi, in judetul Vrancea, cu o magnitudine…

- Seismul s-a produs in judetul Buzau, la ora locala 03:18, la o adancime de 113 kilometri, fiind resimtit in apropierea oraselor Nehoiu (27 km), Covasna (40 km), Intorsura Buzaului (49 km), Targu Secuiesc (54 km), Buzau (60 km). Cel mai mare cutremur din acest an, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter,…