Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs la est de Filipine (USGS)

- Un cutremur de 6,1 pe scara Richter s-a produs, sambata, in mare, in largul coastelor insulei Sumatra, in Indonezia. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) arata ca seismul s-a produs la 10 kilometri adancime, la 166 de kilometri sud-est de orașul Muara Siberut. Autoritațile indoneziene…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi la 129 kilometri nord-vest de Kota Ternate, in Indonezia, conform Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua si VNA. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 35 kilometri. Indonezia este situata pe "Cercul de foc al Pacificului",…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti in sudul localitatii Raba din Indonezia, in largul insulei Sumbawa, la scurt timp dupa un alt seism inregistrat in aceasta regiune, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs sambata in largul insulei Mindanao, din sudul Filipine, a anuntat Institutul geologic american (USGS), alerta de avertizare privind posibile tsunami fiind retrasa dupa circa doua ore, relateaza AFP si Reuters. Nu au fost raportate persoane ranite…

- Un cutremur de 5,9 pe Richter s-a produs vineri in Noua Britanie, cea mai mare insula din Arhipelagul Bismarck, apartinand statului Papua Noua Guinee, fara sa fie declarate deocamdata victime sau declansata alerta de tsunami, relateaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs in vestul Iranului duminica, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar mass media de stat irakiene au transmis ca seismul s-a simtit si in capitala Irakului, Bagdad, si in alte provincii, relateaza Reuters preluata de…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs vineri in estul unei capitale provinciale din Insulele Solomon, tara insulara din Oceanul Pacific, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite, citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit la o adancime de 33 de kilometri,…