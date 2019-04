Un șef PSD dezvăluie soarta codurilor penale Liderul grupului PSD al Camerei Deputaților Alfred Simonis a declarat, la finalul ședinței grupului, ca PSD-ALDE are suficiente voturi pentru a adopta proiectele referitoare la Codul penal și Codul de procedura penala, precizand ca nu vede de ce alte partide nu ar vota pentru modificarea legilor, conform Mediafax. „Avem majoritate in Camera Deputaților. Prin urmare nu vad nicio problema. Suficiente (voturi - n.r.) pentru a trece cele doua legi, Codul penal și Codul de procedura penala, plus alte proiecte. Nu vreau sa vorbesc despre UDMR. In principiu nu vad de ce nu ar vota niște legi la care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD al Camerei Deputaților Alfred Simonis a declarat, la finalul ședinței grupului, ca PSD-ALDE are suficiente voturi pentru a adopta proiectele referitoare la Codul penal și Codul de procedura penala, precizand ca nu vede de ce alte partide nu ar vota pentru modificarea legilor,…

- „Vom avea maine (miercuri- n.r.) dezbaterile in Camera și cred ca maine de la ora 12:00 vom avea și votul final astfel incat sa ii trimitem președintelui și aceste doua coduri. In proiectele care vor fi inaintate președintelui sunt numai articolele declarate constituționale. O eventuala sesizare…

- Camera Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, dupa ce proiectul a fost dezbatut in comisia condusa de Florin Iordache. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reproșat ca nu inițiaza OUG pentru aceste modificari.Citește…

- Camera Deputatilor va vota miercuri, in calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, dupa ce proiectul a fost dezbatut in comisia condusa de Florin Iordache. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reprosat ca nu initiaza OUG pentru aceste modificari.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, la Comisia parlamentara speciala, ca este greu de sustinut afirmatia ca Executivul nu si-a indeplinit obligatia de a pune in acord Codul penal si Codul...

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Marti are loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, iar miercuri urmeaza sa aiba loc si un vot, in plenul Senatului. In urma deciziei PSD, astazi vor fi supuse la vot articolele declarate constituționale de catre CCR,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei este "factorul cheie" in procedura de punere in acord a articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale si, probabil, acesta are in vedere elaborarea unei ordonante…

- Liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, a anuntat luni ca grupul PSD va vota impotriva ambelor motiuni simple programate la sesiunea de vot final din aceasta saptamana, in plenul Camerei Deputatilor, informeaza Agerpres.Citește și: Președintele PMP da asigurari pentru alegerile…