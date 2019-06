Un șef din ALDE o spune pe față: PSD-ul ne-a încurcat de fiecare dată „Relația cu PSD-ul noi nu am avut-o atat de cordiala incat sa ne ajutam. Din contra, PSD-ul daca a putut sa ne incurce ne-a incurcat de fiecare data. Noi speram ca in luna noiembrie sa se așeze la masa și sa-și faca o analiza pentru ca au pierdut mai mult de jumatate de la alegerile europarlamentare. Pe cand noi Filiala ALDE Botoșani, din 10 filiale la nivel de țara din cele 43, filiala ALDE Botoșani este pe locul 6 din 10 cu voturi in plus aduse la alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile din 2016. Nu ne bucura rezultatul, dar in același timp ne da incredere ca munca noastra nu a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

