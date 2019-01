Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Bogdan Voicu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul DIICOT, a atras atenția asupra numarului mare de cauze privind deținerea de droguri in vederea consumului propriu. Mentiunile au fost facute la audierea…

- Un tanar din localitatea Telcișor s-a ales, marți, cu dosar penal, dupa ce, deși nu avea permis de conducere, a furat un autoturism lasat neasigurat de proprietar și mai apoi a purces la o plimbare. Ulterior a abandonat autovehiculul, in localitatea vecina, și a plecat liniștit mai departe, ca și cum…

- Comisia pentru legile Justitiei continua, luni, de la ora 11.00, dezbatererea amendamentelor la OUG 92/2018 care modifica legile Justitiei. La sedinta trecuta a fost introdus un nou criteriu de eliberare din functie a magistratilor, respectiv „neindeplinirea conditiei privind buna reputatie”. Comisia…

- DIICOT a dispus renunțarea la urmarire penala in dosarul in care Claudiu Popa, jurnalist Realitatea Tv, era cercetat pentru deținere de droguri in vederea consumului propriu, potrivit Realitatea.net."Renunțarea la urmarirea penala fața de suspectul Popa Claudiu sub aspectul savarșirii infracțiunii…