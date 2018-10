Un sef de SIF acuza: Cresterea numarului investitorilor, prioritara doar declarativ

Stiri pe aceeasi tema

- Povestea fabricii de ulei ARGUS incepe in urma cu 70 de ani, fiind una din societatile reprezentative din Romania in domeniul prelucrarii semintelor oleaginoase. Astfel, inca din 1948, compania si-a dorit sa ofere produse de calitate, recunoscute pe plan national, uleiuri care sa se bucure de aprecierea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) reuseste sa se mentina pe plus dupa primele opt luni in ciuda unui context extern tumultuos, care a trimis mai multe piete in teritorii negative pe fondul accentuarii incertitudinilor internationale. Furnizorul global de indici Morgan Stanley Capital International (MSCI)…

- Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era in scadere cu 0,09%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra o depreciere de 0,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, cobora cu 0,35%. Indicele blue-chip…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, ar urma sa se listeze pe Bursa de Valori Bucuresti cel mai devreme in toamana anului 2019, pana atunci compania fiind nevoita sa isi rezolve situatia activelor cu eficienta energetica...

- Digi Communications, MedLife si actiunile Bursei de Valori Bucuresti inregistreaza in ultimele 12 luni cele mai abrupte scaderi din structura indicelui principal BET, care ar putea fi puse si pe seama faptului ca lichiditatea pe acesti emitenti este afectata de incertitudinile din Guvern cu privire…

- Apple Inc, compania care in urma cu 10 ani raporta profit record de pe urma primului model iPhone, sarbatoreste in aceste zile o performanta greu de egalat, devenind prima companie cu valoare de 1 trilion de dolari listata la bursa. Propulsata de succesul incontestabil oferit de lansarea primului telefon…

- Investitorii de pe burse reactioneaza la intentia Ministerului Finantelor de a plafona pretul gazelor la 55 lei/MWh pana in 2021. Actiunile celor mai mari producatori din Romania scad semnificativ pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanești listate pe Bursa de Valori București era, dupa primele șase luni din acest an de aproximativ 20 de miliarde de euro, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor de pe piața reglementata era de 36 de miliarde de euro.