- Procurorii si politistii de la Transporturi au descins astazi la sediul Romatsa, institutia insarcinata cu controlul traficului aerian, de unde au ridicat o serie de documente pentru a proba suspiciuni intr-un dosar penal, iar sase persoane au fost duse la audieri.

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi ca probabil in zilele urmatoare vor fi trimise la Cotroceni cazierul Olgutei Vasilescu si cel al lui Mircea Draghici, dar a opinat totodata ca presedintele Klaus Iohannis isi va mentine ''atitudinea'' fata de nominalizarea…

- Secretarul executiv al PSD Maramureș, Dragoș Titea, a fost numit secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Acesta a declarat ca are in plan mai multe proiecte ce vizeaza județul Maramureș.

- Filiala județeana a Partidului Social Democrat Maramureș saluta revenirea lui Dragoș Titea, secretarul executiv al PSD Maramureș, in funcția de secretar de stat la Ministerul Transportului, județul avand, in prezent, trei secretari de stat in Guvernul Dancila. Este vorba despre Cosmin Butuza, care activeaza…

- Maramuresenii au mari asteptari de la Dragos Titea, proaspat reinstalat in functia de Secretar de Stat in Ministerul Transporturilor. Cel care enunta clar pretentiile este liderul social-democratilor maramureseni, Gabriel Zetea. “Secretarul executiv al PSD Maramures Dragos Titea a fost numit ieri pentru…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a reactionat furios dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca respinge propunerile ca Lia Olguta Vasilescu si Ilan Laufer si fie numiti la Ministerul Transporturilor, respectiv la Ministerul Dezvoltarii. „Iohannis are reactii halucinante. Ce motiv a avut sa o…

- Aflat la ședința operaționala saptamanala, Ovidiu Sirbu, secretar de stat ALDE in Ministerul Transporturilor alaturi de reprezentanți ai Companiei Naționale Aeroporturi București, reprezentanți Romatsa, Autoritatea Aeronautica Civila Romana, autoritațile locale Ilfov și CFR SA, au dezbatut proiectele…