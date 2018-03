Un secretar de stat confirma: Nicio companie a statului nu vine pe Bursa de Valori Bucuresti in urmatorii 2 ani

Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, Bursa de Valori Bucuresti a raportat un profit net preliminar de 14.6 milioane lei, in crestere cu 89% fata de rezultatul raportat in 2016. Pentru BVB, anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai dinamici ani din istorie, ca urmare a listarii a patru companii private pe piata principala a…

- Societatea de Investiții Financiare Tradeville a publicat marți un raport despre evoluția instituțiilor financiare non-bancare (IFN) listate pe bursa – Bursa de Valori București (BVB, compania care administreaza bursa, ea insași listata), BRK Financial Group și Transilvania Broker de Asigurare. Principalele…

- Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi aprobata de Parlament in maxim doua sau trei luni, apoi se va trece la implementarea propriu-zisa, a declarat marti Valentin Mavrodin, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice.

- In anul 2016, Tarom a avut pierderi de 46,9 milioane de lei, arata datele raportate de companie la Ministerul Finantelor. In proiectul de buget pe 2018 al Tarom sunt prevazute venituri totale de 1.504.740 de lei de lei si cheltuieli totale de 1.504.713 lei, estimandu-se astfel un rezultat brut (profit)…

- Consiliul de Administratie al Romgaz (SNG) va propune luna viitoare actionarilor un dividend brut de 4,99 lei/actiune, care le va aduce acestora un castig de 13,1%, avand in vedere cotatiile de vineri de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Acesta este cel mai mare randament al dividendelor anuntate…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, arata Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, citat de Agerpres. Potrivit documentului,…

- Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte. De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut…

- Revenirea IPO-urilor private precum si schimbarile la nivel de infrastructura si legislatie de piata sunt punctele forte ale Bursei de Valori Bucuresti in ultimul an, insa faptul ca guvernul pare sa refuze cu inversunare continuarea listarilor si...

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis primele doua luni din 2018 cu o crestere de 9%, cea mai buna evolutie din randul pietelor de capital din Uniunea Europeana, potrivit calculelor Reuters. Rezultatele financiare pozitive, asteptarile privind dividendele, dar si perfomanta slaba de la finalul…

- "Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, pentru ca noi ne-am exprimat in Consiliul General optiunea de a achizitiona pachetul de actiuni al Elcen, tocmai pentru a intregi acest sistem: sa avem productie, transport si distributie de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PENTRU ACȚIUNILE ZENTIVA S.A (FOSTA SICOMED S.A. – FABRICA DE MEDICAMENTE) Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta:…

- Luni, la ultimul termen in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care fostul deputat Viorel Hrebenciuc si fiul sau, Andrei, sunt acuzati de fapte de coruptie, procurorul DNA a cerut pentru toti inculpatii pedepse privative de libertate orientate spre maximum. „Va rog sa aveti in…

- "Asa cum dupa privatizare spuneam ca avem rezerve pentru 10 ani, adica acum 14 ani, acum spunem ca avem rezerve pentru alti zece ani si resurse pe care putem sa le capitalizam, sa le convertim in rezerve. Aceasta este natura business-ului nostru. Continuam investitiile, de aceea pentru noi important…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta declarațiile facute de consultantul politic Cozmin Gușa, la Realitatea TV, pe tema politicii externe a statului roman și a modului in care ne raportam in relațiile cu Ungaria.realitatea.net: "Ungaria, din punct de vedere economic,…

- Grupul Purcari s-a listat astazi la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul WINE, fiind prima companie din Republica Moldova care realizeaza aceasta performanta dupa o Oferta Publica Initiala (IPO) pentru 49% din actiunile sale.

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri seara, ca atacul din ultima perioada asupra justitiei nu este unul intamplator si vizeaza "ingenuncherea statului roman, umilirea societatii".

- Analistii casei de brokeraj Tradeville estimeaza ca profitul producatorului de vinuri Purcari va ajunge la 68,1 mil. lei in 2021, reprezentand aproape o triplare fata de nivelul de 23,1 mil. lei raportat de companie in 2016. Purcari desfasoara o oferta publica initiala de actiuni (IPO) pe Bursa de…

- Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in acțiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fața Curții Districtuale a Statelor…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Producatorul de panificatie Boromir Ind a initiat o oferta publica de cumparare pentru 13,25 milioane actiuni, respectiv 5,68% din capitalul companiei, suma totala pusa la bataie fiind de 4,9 milioane lei. Oferta se va derula la un pret per actiune de 0,37 lei si se va derula in perioada…

- Producatorul de ambalaje din sticla Stirom Bucuresti, detinut indirect de portughezii de la BA Vidro, se va retrage de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu 5 februarie. Stirom este controlata de MGL Mediterranean Glass Limited din Cipru (93% din titluri), subsidiara…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in scadere, inregistrand la ora 10 un minus de 0,04%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,40%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, este singurul indice care afiseaza valori in crestere, de plus 0,12%…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) are o limitare importanta din punct de vedere al ideilor de investitii care pot fi tranzactionate, a declarat luni Adrian Tanase, director general al operatorului pietei de capital, sustinand ca vrea sa schimbe acest lucru. "Cred ca daca stam de vorba cu…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Institutul de Psihiatrie Socola se afla intr-o situatie delicata, fiind la un pas de a fi executat silit pentru neplata unor taxe si impozite in valoare de 22.000 de lei. Primarul comunei Sipote, Puiu Constantin, sustine ca managerul Gabriel Oprisan ar fi refuzat sa plateasca impozitul pe cladirile…

- Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor, pare sa fi fost taiata din calendar de catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce au absentat de la festivitațile de 1 Decembrie, de la Arcul de Triumf, acum Liviu Dragnea și Calin…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Fostul sef al ASF, achitat definitiv de instanta în dosarul în care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul român în judecata, cerând daune de 6,5 milioane de lei pentru modul în care a fost afectat

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc planuieste sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in prima parte a acestui an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania, scrie Agerpres.

- Societatea nu le cere organelor statului în masura în care ar trebui sa o faca responsabilizarea tuturor factorilor implicați în furtul miliardului. Din cauza acestui lucru, instituțiile statului s-au simțit relaxate și au întreprins prea puține pentru investigarea…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, au declarat analistii prezenti la evenimentul „Cum vor arata indicatorii macroeconomici ai Romaniei in 2018?”, organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) impreuna cu Asociatia…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis...

- „Nu voi ceda în niciun caz în fața guvernarii. Nu voi accepta candidaturi compromise și nu voi semna legi care contravin intereselor cetațenilor. Ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curții Constituționale (CC) nu va trece fara consecințe”. Astfel a comentat președintele…

- Societatea Oil Terminal Constanta a postat astazi, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, un anunt prin care informeaza actionarii ca s a primit, prin fax, decizia nr. 02 2017 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala Regionala a Finantelor Galati Comisia pentru Autorizarea…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- Personalul din sanatate aștepta cel mai mult ziua de 1 ianuarie 2018 pentru ca, potrivit programului de guvernare din aceasta luna, un medic rezident din anul I ar fi trebuit sa incaseze 1.200 de euro salariul brut, un medic specialist - 2.850 de euro, iar un medic primar 3.300 de euro. Impozitul pe…

- Pentru al doilea an consecutiv Cristi Fenici a fost desemnat cel mai bun handbalist autohton din primul eșalon. Capitanul lui SCM Poli a caștigat aceasta distincție in urma voturilor antrenorilor din Liga Zimbrilor. Printre celelalte superlative ale anului 2017 anunțate de FRH se numara Cristina Neagu…