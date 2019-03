Un scurtcircuit la cablurile care alimentau un electrostivuitor, cauza incendiului de la fabrica de condimente din Alba Iulia

Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgențe Alba, incendiul a izbucnit in spatiul de depozitare a materiilor prime, prin producerea unui scurtcircuit la instalatia electrica ce alimenta un electrostivuitor de la o statie de incarcare a bateriilor de acumulatori.…

- Cauza probabila a incendiului care a mistuit la inceputul lunii februarie fabrica de condimente și mixuri alimentare Solina Romania de langa Alba Iulia este prezentata intr-o conferința de presa organizata la sediul ISU Alba. Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al…

- Aproape 1.500 de hectare de vegetatie uscata au ars in noaptea de joi spre vineri, in incendiul aparut in apropiere de localitatea Dunavatu de Jos, Delta Dunarii, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU, Florentin Daciu, a…

- In perioada urmatoare vor fi intensificate controalele in Alba, in vederea verificarii in special a societatilor care nu dispun de autorizatie de securitate la incendiu. Anunțul a fost facut chiar de prefectul acestui județ, Danut Emil Halalai, miercuri, 6 februarie, in cadrul unei conferinte de presa.…

- Zeci de pompieri intervin si duminica pentru lichidarea incediului izbucnit in dimineata zilei de sambata la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, amplasata in Parcul Industrial Alba Iulia. "Misiunea de interventie continua si pe parcursul zilei pana la lichidarea tuturor focarelor…

- Fabrica de condimente din Alba Iulia a ars in intregime Incendiu la fabrica de condimente din Alba Iulia. Foto: radiocluj.ro. O comisie de ancheta va începe astazi cercetarile pentru a stabili cauzele care au provocat incendiul care a cuprins cea mai mare fabrica de condimente din România,…

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins, dupa mai bine de noua ore de la izbucnirea flacarilor, pompierii actionand pentru lichidarea ultimelor focare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, pompierii nu au stins incendiul izbucnit…

- Cetatenii din Alba Iulia au fost sfatuiti sambata, prin Ro-Alert, sa ramana in locuinte si sa nu deschida geamurile, dupa ce norul de fum, provocat de un incendiu produs la cea mai mare fabrica de condimente din Romania, si-a schimbat directia si s-a indreptat inspre...