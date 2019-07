Un savant rus renumit a fost arestat pentru trădare Un tribunal din Moscova a decis masura arestului la domiciliu in cazul savantului Serghei Mesceriakov (77 de ani), acuzat de tradare, un delict pasibil cu 20 de ani de inchisoare, potrivit mass-media de stat ruse. Mesceriakov activa la Institutul central de cercetari in domeniul constructiei de masini, afiliat Agentiei spatiale ruse Roskosmos. Detaliile cazului sau nu au fost dezvaluite. Anterior, alti cel putin doi angajati ai acestui institut au fost arestati - Roman Kovaliov, seful departamentului in cadrul caruia activa Mesceriakov, si Viktor Kudriavtev (75 de ani), conform… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

