Un satelit franco-chinez, plasat cu succes pe orbită China a anuntat luni lansarea reusita a unui satelit construit pentru prima data in colaborare cu Franta, un dispozitiv care va permite observarea oceanelor si prognoze mai bune pentru furtuni si cicloane, relateaza AFP. O racheta Longue Marche-2C a decolat la ora locala 08.43 (00.43 GMT) de la baza de lansare de la Jiuquan (nord-vest), avand la bord CFOSAT (China-France Oceanography SATellite), a anuntat Administratia de stat pentru stiinta, tehnologie si industrie a apararii nationale. Dispozitivul de circa 650 de kilograme va avea drept misiune studierea vantului si a valurilor de la suprafata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

