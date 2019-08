Un satelit al NASA a cartografiat monoxidul de carbon emis de incendiile din Brazilia

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii grupului celor șapte țari sunt aproape de a încheia un acord privind asigurarea unui ajutor în valoare de 20 de milioane de dolari pentru a opri incendiile din Padurea Amazoniana, a anunțat președinția franceza, relateaza AFP și Reuters. Ajutorul presupune în principal trimiterea…

- Criza de oxigen a planetei se adanceste. Lasate sa arda de aproape doua luni, incendiile din Brazilia s-au intins in padurea amazoniana din țarile vecine. Un milion de hectare s-au facut scrum in Bolivia, iar Columbia a cerut ajutor internațional.

- Presedintele Braziliei cedeaza presiunii interntionale si promite sa mobiizeze armata impotriva flacarilor care ameninta sa distruga "plamanul verde al planetei". In zeci de orase ale lumii au avut loc proteste, in timp ce in Brazilia, in acest moment, sunt peste 2.500 de focare. Alte mii de incedii…

- Numeroase personalitati, precum Madonna, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Noval Djokovic, Leonardo DiCaprio si Emmauel Macron, care voiau sa denunte situatia provocata de incendiile din Amazonia, au distribuit pe conturile lor de pe retelele de socializare, urmarite de milioanele de admiratori, o serie…

- Numarul incendiilor de vegetație care au avut loc in Padurea Amazoniana din luna ianuarie a ajuns la 74.155, inregistrand o creștere de aproape 85% a numarului incendiilor fața de anul trecut, a informat Institutul Național pentru Cercetarea Mediului din Brazilia (INPE), relateaza The Washington…

- Comunicat de presa al Greenpeace Greenpeace a evaluat impactul emisiilor termocentralei Mintia asupra sanatații, iar rezultatele indica aproximativ 120 de decese premature pe an, conform raportului “O evaluare integrata a impactului emisiilor de la termocentrala pe baza de carbune Mintia din Romania…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a acuzat miercuri organizatiile nonguvernamentale ca au incendiat padurile amazoniene pentru a face rau guvernului sau, in contextul in care pe retelele sociale au venit reactii de revolta din toata lumea in urma aparitiei imaginilor cu Sao Paolo cufundat in bezna…

- Reuniți vinerea și sambata trecuta la Osaka, in Japonia, liderii țarilor membre ale G20 au purtat negocieri pana in ultimul minut, indeosebi asupra celor doua teme din cele mai spinoase aflate pe agenda reuniunii – comerțul și adoptarea unor masuri pentru combaterea efectelor schimbarilor de clima.…