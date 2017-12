Un sat romanesc, cea mai bogata localitate rurala din Ucraina / Toate casele au cel putin un etaj, unele arata ca niste castele

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii iși construiesc adevarate castele, in loc de case, iar arhitectura acestora impresioneaza atat de mult ca aduce aminte mai degraba de un orașel european, decat a unui simplu sat, scrie presa ucraineana, citata de Radio Chisinau. In Apșa de Jos nu exista nicio casa cu un…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ...

- Compania care administreaza caile ferate ucrainene, Ukrzaliznitsya, a anuntat, miercuri, ca analizeaza o posibila sistare a comunicatiilor feroviare catre Rusia, dupa ce Moscova a transferat toate trenurile sale de pasageri pe rute care ocolesc teritoriul Ucrainei, relateaza site-ul Radio Chisinau.…

- Pe un segment al subdiviziunii Moghilev-Podolsk a Serviciului de Graniceri al Ucrainei a început patrularea în comun a politistilor de frontiera din Republica Moldova si Ucraina pe portiunea transnistreana de frontiera, cu o lungime de 50 kilometri, a informat luni Radio Chișinau. …

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni-seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite AFP. Saakașvili și susținatorii sai, printre care…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, judecat in Ucraina pentru intrare ilegala in tara si sustinere a unei organizatii criminale, a respins luni acuzatiile ce i se aduc si a sustinut ca...

- ”Teritoriul sirian este complet eliberat de luptatorii acestei organizatii teroriste. nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul militantilor Stat Islamic. Misiunea armatei ruse de a invinge reteaua terorista Stat Islamic s-a incheiat”, a anuntat un reprezentat al Ministerului…

- Kievul a devenit teatrul unor violente intre sustinatori ai fostului presedinte georgian si guvernator al regiunii Odessa Mihail Saakasvili si fortele de ordine. Cel putin 13 persoane au fost ranite astazi in ultima incercare a autoritatilor de a-l aresta pe noul opozant al actualei puteri din Ucraina.

- Autoritatile au descins în apartamentul fostului presedinte al Georgiei. Mihail Saakașvili s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenințat ca se va arunca. „Îndemn pe toți sa se alature și sa nu permita comiterea faradelegii. Sa nu-i permita lui Poroșenko sa ma rapeasca…

- Conflictul armat din estul Ucrainei, început în aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua, preluata de AGERPRES. În raportul 'Nevoile…

- In raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018', publicat luni, OCHA afirma ca 200.000 de oameni care traiesc in zona frontului din estul Ucrainei sunt expuși zilnic riscului de a-și pierde viața sau de a fi raniți.In fiecare luna de-a lungul liniei frontului au loc circa 1.500…

- Dupa ce a jucat deja pe mana Rusiei in privinta Siriei, Administratia Trump risca acum sa repete aceeasi greseala in Ucraina, unde tratativele diplomatice cu privire la o initiativa ruseasca se infierbanta. Planul Moscovei este acela de a-si legaliza invazia si controlul asupra a doua regiuni din estul…

- Locuitorii din Soest, landul german Renania de Nord - Westfalia, sunt agasați de numarul tot mai mare de cerșetori români care vin localitate. Oamenii vorbesc despre ”rețele organizate”, care vin în localitate cu microbuzele. Duminica, 26 noiembrie, polițiștii din Soest…

- „Acceptand regulile jocului impuse de Rusia in problema Siriei, Administrația lui Trump este acum in pericol sa repete greșeala și cu privire la Ucraina. Acum sunt in toi dezbaterile diplomatice asupra unei noi inițiative ruse in legatura cu aceasta țara. Planul Moscovei este de a legitima invazia și…

- 17 case de lux din regiunea Odesa au fost distruse complet, dupa ce un mal de 500 de metri lungime s-a prabusit, iar strada unde se aflau locuintele s-a surpat.Locuitorii din zona povestesc ca alunecarile de teren le-au provocat pagube mari in ultima perioada.

- Scandalul transportului public din satul Trușeni, mun. Chișinau continua. Satui ca microbuzele de pe ruta 135 care leaga Chișinaul de localitate, sunt mai mereu supraaglomerate, și punîn pericol viețile oamenilor, luni, 22 noiembrie, a avut loc un protest în fața Primariei Chișinau.…

- Politistii suceveni au depistat in trafic zeci de persoane care conduceau masini avand permise de conducere false eliberate de autoritatile ucrainene. Soferii au recunoscut ca si-au procurat documentele in schimbul unor sume cuprinse intre 600 si 800 de euro.

- Președintele statului Belarus, Aleksandr Lukașenko, a refuzat invitația Uniunii Europene de a participa la un summit în cadrul programului Parteneriatul Estic al UE, la care a fost invitat pentru prima data dupa ridicarea sancțiunilor împotriva țarii sale, a anunțat regimul de la Minsk,…

- Autoritațile dintr-un micuț sat elvețian au fost nevoite sa gaseasca metode inedite pentru a atrage noi locuitori avand in vedere exodul de populație din ultimii anii. Albinen este un micuț sat pitoresc din Elveția care acum numara doar 240 de locuitori. Școala locala s-a inchis iar multe dintre casele…

- Locuitorii din Albinen, un mic sat din cantonul elvetian Valais, se vor pronunta prin vot in data de 30 noiembrie asupra unei propuneri privind acordarea unei prime familiilor care sunt dispuse sa vina si sa locuiasca acolo timp de cel putin un deceniu, informeaza publicatia The Independent.…

- Intrebat despre faptul ca unii primari se plang ca vor fi nevoiti sa majoreze taxele locale cu 20- din cauza scaderii impozitelor de la 16- la 10-, premierul Mihai Tudose a afirmat: "Este fals. Niciun primar, nicio unitate administrativ-teritoriala nu va avea un buget mai mic. Bugetul va fi cel putin…

- Primele doua forțe politice în Republica Moldova sunt Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSRM ar acumula 44,5% din voturi, iar PAS – 22,9%. Partidul Democrat ar obține 5,5% din voturi, iar PPPDA –…

- Eric Bicfalvi se afla printre cei 29 de jucatori pe care Cosmin Contra se bazeaza la meciurile cu Turcia și Olanda de pe 9 și 14 noiembrie. Mijlocașul a recunoscut ca a fost la un pas de Șahtior in momentul in care evolua la Volyn Luțk. "Il stiu pe Mircea Lucescu din Ucraina, sunt convins ca vrea sa…

- Soc in fotbalul romanesc. Unul dintre cei mai buni si apreciati atacanti din istoria nationalei are mari probleme. Atacantul Generatiei de Aur, Florin Raducioiu se desparte de sotie dupa aproape 30 de ani de relatie, conform wowbiz.ro.Citeste si: CUTREMUR in Ucraina: Baiatul unui ministru,…

- Era odata un barbat care ședea la marginea unei oaze la intrarea unei cetati din Orientul Mijlociu. Un tanar se apropie intr-o buna zi și il intreba: – Nu am mai fost niciodata pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetati? Batranul ii raspunse printr-o intrebare: – Cum erau locuitorii cetatii de unde…

- "Sunt sanse sa ma intalnesc cu Putin. Putin este foarte important pentru ca (Rusia) ne poate ajuta in privinta Coreei de Nord, a Siriei. Trebuie sa vorbim si despre Ucraina", a spus Trump, intr-un interviu pentru Fox News. Președintele american efectueaza un turneu in Japonia, Coreea de Sud,…

- Casele active sunt ”the next big thing” in piața de imobiliare și, deși sunt deja extrem de populare in țarile scandinave, dar și in Germania și Austria, caștiga teren in multe alte țari, printre care și Romania. Satul Scandinav este un proiect ambițios, care redefinește conceptul de locuința, prin…

- Vizionand ultima saptamana posturile principalelor televiziuni rusești, ați fi putut auzi multe despre evenimentele din lume, dar nimic despre ceea ce se intampla in Rusia, scrie Vocea Americii. Dar mai ales, „fiți sigur ca va vor spune multe despre Ucraina”, scrie Grupul de lucru al Uniunii Europene…

- La aproximativ 15 kilometri de Ploiești, in lunca din stanga raului Teleajan, pe soseaua paralela cu Drumul National 1A, se afla Manastirea Zamfira, monument istoric si loc de pelerinaj, de renume international.

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au ucis, în cadrul unor acte de razbunare comise în ultimele trei saptamâni, cel putin 128 de persoane, în provincia siriana Homs, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile

- In cele circa 300 de zile de la investirea in functia de presedinte al R. Moldova, Igor Dodon a avut peste 150 de intalniri cu lideri de state, ambasadori, diplomati si oficiali straini. Seful statului a acordat prioritate partenerilor din Est, preponderent liderilor unor state arabe, dar nu s-a intalnit…

- Locuitorii caselor din cartierul Magura din Bocșa sunt disperați ca iși pot pierde casele și spun ca au fost pacaliți de autoritați sa semneze ca sunt de acord cu demolarea. Acum, aceștia trebuie sa elibereze casele pana la finalul lunii, pentru a face loc magistralei de gaz. Potrivit legii, conductele…

- Sebastian Kurz (foto), 31 de ani, va fi noul cancelar al Austriei. Liderul Partidului Popular (OVP) a castigat alegerile cu 31,7 procente, fiind urmat de Partidul Social Democrat (SPO) cu 26,9%, iar pe locul trei s-a clasat formatiunea de extrema dreapta, Partidul Libertatii (FPO) cu 26%.…

- Igor Dodon acționeaza pentru a sparge gheața în relațiile moldo-ruse și a obține acces pe o piața care accepta practic toata producția moldoveneasca. Este vorba de piața Federației Ruse. Spre deosebire de Occident, care se simte amenințat de unele produse moldovenești (cum ar fi vinurile)…

- Locuitorii din Comrat vor ramane cel putin patru zile fara apa la robinete. Si asta din cauza ca furnizorul a decis sa-si suspende temporar serviciile, pentru a trata apa cu clor.Anuntul i-a facut pe unii locuitori sa-si faca rezerve pentru a nu ramane fara apa.

- Locuitorii din Gilau sunt nemulțumiți de modul în care se efectueaza transportul în comun din localitate spre Cluj și invers, aceștia fiind nevoiți sa stea înghesuiți.Cu toate ca autobuzele respective nu au spațiu destinat pentru calatoria în picioare, culoarul…

- Irina Begu (Romania, 57 WTA) o infrunta marti dimineata pe Maria Sarapova (Rusia, 86 WTA), intr-un meci contand pentru mansa inaugurala a turneului International de la Tianjin (China). O noua adversara din Romania pentru Sarapova, dupa ce rusoaica a fost umilita de Halep saptamana trecuta …

- In Republica Moldova va demara de saptamana viitoare o campanie de strangere de semnaturi pentru trecerea la o republica prezidentiala, a anuntat luni presedintele Igor Dodon, mentionand ca o decizie in acest sens a fost luata la o reuniune a Consiliului republican al Partidului Socialistilor (PS)…

- Una dintre cele mai afectate localitati rurale dupa furtuna din 17 septembrie, Boiu Mare, isi revine cu dificultate in urma pagubelor produse, desi localnicii fac eforturi mari pentru a-si repara casele, dar si alte bunuri distruse, transmite AGERPRES . Din cele 379 de case din comuna Boiu Mare, 203…

- La nivel national, conform analizei Imobiliare.ro, apartamentele au cel mai ridicat pret mediu pe metrul patrat dintre toate tipurile de proprietati executate silit, respectiv 488 euro/mp. Acestea sunt urmate de birouri (386 euro/mp), case (368 euro/mp), spatii comerciale (314 euro/mp), spatii industriale…

- Este o localitate in forma rectangulara, cu strazi drepte si largi. A fost infiintata in 1767, pe vremea Imperiului Habsburgic. Pana la venirea colonistilor germani, pe locurile unde astazi se gaseste comuna, nu exista decat o mlastina cu o vegetatie abundenta. Pentru a seca aceste zone si a le transforma…

- Cel putin 10.000 de persoane au fost evacuate la Berlin pentru dezamorsarea unei bombe. 'Colegii noștri (...) au activat detonatorul și au dezamorsat astfel bomba in (cartierul berlinez) Schoeneberg. Locuitorii pot in prezent sa se intoarca la casele lor', a notat pe Twitter, cu puțin dupa orele…

- In ultimii 20 de ani, comunele periurbane din nordul municipiului Timisoara s-au dezvoltat mai mult decat cele din sud. Constructorii, inclusiv dezvoltatorii imobiliari, au evitat sa ridice cladiri in zonele in care existau poluatori. Satul Utvin, care apartine de Sanmihaiu Roman, este in calea vantului…

- Scopul lui Putin in Orientul Apropiat este sa „bage degetul in ochi SUA“, altfel spus – contrabalansarea acțiunilor Occidentului in regiune, pentru a contracara periculoasele revolte populare care au fost și in timpul „primaverii arabe“. In ciuda faptului ca in statele baltice, Georgia și Ucraina, Rusia…

- Trenurile de pe cursa Chisinau - Moscova inregistreaza intarzieri de cel putin opt ore din cauza exploziei de la unul dintre cele mai mari depozite cu munitii din Vinita, Ucraina. Flacarile au declanșat explozii in serie ale obuzelor, iar cel puțin doi oameni au fost raniți.

- Pentru prima data in istoria satului, aici a poposit un ministru de la Bucuresti, insotit de o ceata de indivizi cu aere de mari specialisti, pentru a lansa un proiect care nu inseamna nimic pentru batranii satului In satul Chitcani s-a inaugurat o statie cu echipamente de zeci de mii de euro, pe baza…