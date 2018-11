Un sat întreg, scos la vânzare. ”O şansă într-o viaţă'' Cei care doresc sa dețina o proprietate in Australia de Vest, cel mai mare stat al Australiei, au oportunitatea de a cumpara o intreaga localitate, dupa ce un sat cu suprafata de 39 de hectare va fi scos la licitatie pe 14 noiembrie, relateaza vineri Xinhua. Construita initial in 1952 pentru muncitorii care lucrau in prelucrarea lemnului, localitatea Tone River a fost abandonata in urma cu peste un deceniu si a devenit apoi o destinatie preferata a amatorilor de aventuri in salbaticie. Inapoi in timp Persoanele care aspira sa devina primari ai acestei localitati, dotata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

