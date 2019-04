Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii comunei Ciugud din judetul Alba, celebra in Romania pentru capacitatea mare de absorbtie a fondurilor europene, au fost prezenti la Forumul Cooperarii Franco-Romane, desfasurat in aceasta saptamana la Lyon, Franta.

- Cetațenii din satele comunei Ciugud iși pot plati taxele și impozitele locale cu ajutorul unor automate electronice de plata. Ciugudul este singura primarie de comuna din Romania in care cetațenii iși pot plati taxele și impozitele locale prin intermediul acestor sisteme de tip „self pay”. La nivel…

- Ciugud, comuna din Alba Iulia cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din țara, respectiv peste 27 de milioane de euro, a dispus in 2018 de un buget pentru investiții de peste 6 milioane de euro, a declarat primarul localitații, Gheorghe Damian, pentru AGERPRESS. “Am ajuns anul acesta sa trecem…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

