Un sat din Italia a prins peste 58.000 de soferi vitezomani in 2 saptamani

- Au inceput din nou ploile in nordul Italiei, iar meteorologii au avertizat ca exista riscul sa se produca noi inundatii, in special in regiunile Liguria si Piemonte. Ploua si la Roma, unde o alunecare de teren a dus la ruperea unui trotuar. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…

- Cel puțin 11 persoane au murit in ultimele trei zile in Italia, in urma furtunii care a afectat o mare parte din țara și care a produs inundații, in special in Veneția, relateaza site-ul agenției Reuters.Piața San Marco este in continuare inundata și inchisa pentru public, la fel ca multe…

- Italia se confrunta cu mari probleme din cauza ploilor torențiale din ultimele zilei, iar Veneția este unul dintre orașele afectate, aproape 70% din localitate fiind sub ape, din cauza fluxului ridicat.Șase persoane au murit în patru incidente separate în Napoli, Lazio și…

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP, informeaza Agepres.Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria,…

- Mai multe drumuri au fost inundate si numeroase scoli inchise luni pe teritoriul Italiei, din cauza rafalelor de vant cu viteze de pana la 100 km/h, precipitatiilor abundente si valurilor inalte, potrivit AFP. Autoritatile au instituit cod rosu in nordul tarii (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino)…

- Mai multe mii de manifestanti au iesit zgomotos sambata pe strazile din Riace, sat din sudul Italiei prezentat ca un model de integrare a migrantilor, cerand eliberarea primarului suspectat de ajutor acordat imigratiei ilegale prin casatorii de convenienta, potrivit televiziunilor italiene, transmite…

- Galagia in curtea blocului, parcarile neregulamentare si consumul de alcool in spatii publice. Sunt cele mai frecvente ilegalitati pe care le-au semnalat moldovenii prin intermediul noii aplicatiei lasate de Inspectoratul General al Politiei.