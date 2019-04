Un şarpe pe capotă provoacă panică printre pasagerii unei maşini. Imagini de groază VIDEO Intamplarea a avut loc vineri, 12 aprilie, in statul australian Queensland, din nord-estul tarii. Clipul a fost postat pe canalul de Youtube ViralHog. Cu mainile tremurande, oamenii din vehicul au filmat cum șarpele aluneca de pe capota pe parbriz, in timp ce soferul conduce cu viteza mare, in speranta ca va putea scapa de reptila. Dimpotriva, sarpele le sporeste si mai mult groaza si da roata masinii, semn ca ar vrea sa patrunda inauntru, iar cei din interior se tem ca el sa nu patrunda prin gaurile de ventilatie. Oamenii au cerut ajutorul Politiei, dar cand au cercetat vehiculul au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

