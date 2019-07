Un şarpe i-a pus pe fugă pe parlamentarii nigerieni "Eram pe punctul de a intra in sedinta plenara cand un sarpe masiv a iesit din camera. Acest incident ne-a perturbat intalnirea si a trebuit sa parasim locul in graba", a declarat purtatorul de cuvant al parlamentului din statul Ondo, Olugbenga Omole.



El a precizat ca reptila a cazut joi de pe acoperis in camera unde se aflau alesii si nu a facut rau nimanui pana cand a fost ucisa.



Potrivit purtatorului de cuvant, incidentul a avut loc din cauza starii jalnice a cladirii si a lipsei de bani pentru intretinerea acesteia.



"Aceasta incapere nu mai ofera siguranta necesara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 ani a fost injunghiat in burta in urma unui conflict pe strada, la Barlad. Tanarul se plimba cu prietena lui, cand a fost atacat de un individ cu care avusese un conflict in trecut. Victima a fost operata de medici și a scapat cu viața. Atacul sangeros asupra minorului de 16 ani s-a petrecut…

- Incendiul de la Manastirea Rameț, izbucnit ieri, a afectat acoperișul chiliilor pe aproximativ 1000 mp. In noaptea de vineri spre sambata, dupa mai bine de 13 ore de cand a izbucnit, incendiul de la Manastirea Ramet a fost lichidat. Peste 120 de persoane, pompieri, voluntari, politisti si salvamontisti,…

- Anul 2018 din punct de vedere al performantelor companiilor a fost vazut ca un an bun și foarte bun de catre investitorii americani, reiese dintr-un sondaj realizat de Camera de Comerț Americana în România (AmCham Romania).„Doar 4% spun ca au avut un an slab. 79% dintre ei…

- „Daca mi s-ar cere sa descriu intr-un singur cuvant textul moțiunii cred ca termenul pe care l-aș folosi estre cel al ipocriziei. Cat de multa ipocrizie poate fi in a certa un guvern ca emite prea multe ordonanțe de urgența, in condițiile in care președintele Romaniei a facut tot posibilul sa blocheze…

- In ultimii ani, Consiliul Județean Vaslui a investit sume de bani pentru a reabilita cladirea, care se afla intr-un avansat grad de degradare. Ana Rinder, directorul SJU Vaslui, a precizat ca pavilionul TBC este o cladire de patrimoniu incadrata in categoria B, fiind construita in jurul anului 1.800.…

- Primul punct pe ordinea de zi prevede vacantarea fotoliului de deputat ocupat de Liviu Dragnea incepand cu 2016. In locul sau va veni urmatorul pe lista PSD pentru parlamentare in Teleorman – Petre Cioaba (72) de ani, președinte al organizației teleormanene de pensionari a partidului. Al doilea punct…

- Un american și o femeie din India au murit pe Everest, din cauza epuizarii și a raului de altitudine. Cei doi alpiniști reușisera sa atinga varful, dar au petrecut prea mult timp in "zona morții", zona aflata la peste 8.000 de metri altitudine, unde organismul este solicitat in mod extrem. Motivul?…

- Basescu a precizat la Romania TV ca nu a fost inca citat si a reluat afirmatiile conform carora va merge in instanta cand va fi chemat. El a explicat din nou ca are cinci adeverinte de necolaborare cu Securitatea, emise cu ocazia altor candidaturi ale sale si ca in 2002 a fost invitat la CNSAS sa ofere…