Un şarpe a călătorit din Australia în Scoţia Pitonul neveninos (din specia Antaresia maculosa) a fost descoperit vineri in pantoful unei femei pe nume Moira Boxall, dupa ce aceasta s-a intors dintr-o vacanta petrecuta in Australia, a indicat televiziunea publica australiana ABC. Paul Airlie, ginerele lui Boxall, care locuieste impreuna cu familia sa in Mackay, un oras din statul australian Queensland (nord-est), a declarat pentru ABC ca descoperirea a constituit o adevarata surpriza. 'Nu se astepta deloc sa gaseasca sarpele cand si-a despachetat valiza la intoarcerea in Scotia ', a povestit el. Ce se va intampla cu reptila? Ce se va intampla cu reptila?

… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii, in orașul Glasgow din Scoția. Un martor a surprins in imagini momentul in care o femeie era ținuta de par inafara unui geam de la etajul 11 al unui bloc turn. Victima, Alem Shimeni, in varsta de 30 de ani, a cazut și a murit pe loc. Moartea ei este considerata…

- Un pantof vechi de 1.000 de ani a fost descoperit aproape intact pe un mal al Tamisei, in Marea Britanie, de un barbat pasionat de arheologie care studia estuarul fluviului. Steve Tomilosn (47 de ani), arheolog amator, este barbatul care a facut descoperirea. Uimit de obiect, l-a trimis catre un laborator,…

- Tabelul periodic a fost descoperit intr-un laborator de chimie de la University of St. Andrews, din Scoția. In depozitul departamentului de chimie nu s-a facut curațenie generala inca de la deschiderea din 1968. Un efort de acest fel a fost facut in 2014, iar intre lucrurile evacuate de acolo era și…

- O femeie din Scoția a trecut prin momente de groaza din cauza fostului ei iubit. A crezut ca o sa moara, dar a reușit sa fuga din propria ei casa, acolo unde a fost sechestrata. Danielle Dodds a povestit printre lacrimi cum a fost torturata de fostul ei iubit, Garry McNeill, in varsta de 32 de ani din…

- Sarpele a fost gasit intr-o piscina din spatele unei case din zona Gold Coast, unde ajunsese, probabil, in incercarea de a ineca capusele care ii acopereau tot corpul. Reptila a fost dusa la Currumbin Wildlife Hospital, unde i s-au facut teste inainte de a-i fi indepartati parazitii, in cadrul…

- Un piton descoperit intr-o piscina din spatele unei case din statul australian Queensland (nord-est) acoperit cu sute de capuse se recupereaza intr-o clinica pentru animale, dupa ce specialistii au reusit sa indeparteze de pe corpul acestuia 511 paraziti, informeaza DPA. Sarpele a fost gasit intr-o…

- Potrivit edilului-șef, studiul de fezabilitate pentru construirea noului pod peste Bega a ajuns in varianta finala și va intra in atenția aleșilor locali. „In ședința de consiliu local de joi vom introduce la aprobare proiectul privind studiul de fezabilitate pentru Podul Jiul. Suntem in linie…

- Canotaj CAMPIOANA… Canotoarea Adriana Ailincai, legitimata la CSM Calarasi, s-a numarat printre laureatii Galei Canotajului Romanesc. 2018 a fost un an excelent pentru vasluianca Adriana Ailincai, in care a cucerit aurul in proba de opt plus unu – feminin la Campionatele Europene de la Glasgow (Scotia)…