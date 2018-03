Stiri pe aceeasi tema

- Kohei Oishi, unul dintre cei mai buni antrenori japonezi de judo, a acceptat invitația Federației romane de judo de a coordona loturile olimpice de judo, in vederea JO de la Tokyo 2020. Astfel, maestrul samurai a venit pentru a schimba complet perspectivele sportivilor judoka, așa cum afirma chiar el.

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Gyor si CSM Bucuresti se intalnesc luni, de la ora 20:00, intr-o partida din grupa principala a Ligii Campionilor, confruntare asteptata cu mare interes atat in Ungaria, cat si in Romania. In cele doua saptamani de pauza, in ambele tabere s-a vorbit despre plecarile antrenorilor. Daca in cazul bancii…

- Alina Albert, un renumit parapsiholog, a facut o serie de previziuni de-a dreptul șocante despre ce urmeaza sa se intample in Romania. Conform acesteia, Bucureștiul va fi scaldat in sange. „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe…

- Vremea va fi deosebit de rece in acest sfarsit de saptamana, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologului de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu, in acest weekend vremea se va raci considerabil. In cursul…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede, dar care are nevoie de un stat care trebuie sa fie pe masura ei, spune președintele Klaus Iohannis. Declarația a fost facuta la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti.

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Aproximativ 250-300 de persoane au manifestat in zona centrala a muncicipiului Piatra Neamț, la aceeași ora cu cei din capitala. Revendicarile protestatarilor sunt cunoscute de la evenimentele similare de acum un an, numai ca intre timp s-a putut realiza o mai clara coagulare a ideilor. Evident ca in…

- Aproximativ 20.000 de oameni din toata țara participa la un protest de amploare, sambata, in București. Proteste mai au loc, in paralel, in mai multe orașe din Romania și din strainatate. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii și urmeaza sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autoturime s-a produs miercuri la pranz in zona Aviatorilor din Capitala. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, informeaza Romania TV.

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, s-a declarat convins, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca Romania va obtine mai multe medalii la Jocurile Olimpice din 2020 decat la cele din 2016 de la Rio de Janeiro, cu ajutorul unor programe de tip ''Samurai 2020''…