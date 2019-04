Un şampon al companiei Johnson&Johnson contaminate cu azbest Compania farmaceutica americana este investigata de catre autoritati. Anchetatorii din India au gasit in doua mostre de sampon diferite azbest si formaldehida, doua substante cancerigene. Producatorul american a respins acuzatiile aduse in urma testarilor. Reprezentantii companiei sustin ca produsele respective nu contin azbest. In 2018 compania Johnson&Johnson a fost amendata 4,69 miliarde de dolari pentru ca nu a avertizat publicul in legatura cu riscurile pe care pudra de talc le poate aduce. Peste 22 de familii au fost afectate in urma utilizarii produselor respective. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

