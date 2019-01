Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in Castelleone, in provincia Cremona, a facut contracte la utilitați - lumina, gaze și telefon - pe numele vecinilor. Acesta a facut unul dintre contracte pe numele unui vecin italian mort. Romanul, in varsta de 37 de ani, ii știa datele celui disparut. Iar aceste contracte le-a facut…

- Un roman a injurat pe Faceboook "i a plEtit. A plEtit la propriu pentru cE a primit o amendE usturEtoare. BErbatul din BrEila a adus injurii pe internet unor persoane, iar fapta sa nu a rEmas nepedepsitE.

- Un bErbat de 36 de ani a provocat un accident in prima zi a anului 2019, in Constan:a, in jurul orei 08:30. DupE ce a intrat in coliziune cu un autoturism care era stationat, "oferul s-a dat jos de volan ca "i cum nimic nu s-a intamplat, iar pe deasupra... gol pu"cE! Martorii au incremenit.

- }n urmE cu douE sEptEmani, Ion Campeanu, un roman stabilit in Marea Britanie, i-a curmat via:a so:iei sale insErcinatE. BErbatul "i-a injunghiat so:ia in gat cu o foarfecE, iar acum medicii legi"ti au stabilit cE bErbatul a comis un alt gest "ocant inainte de crimE.

- Ionut Gojman a preferat sE punE punct relatiei pe care o avea cu Mirela Baniax xi a acceptat sE rEmanE ispitE in sezonul urmEtor, ceea ce xi-a dorit incE de la venirea pe "Insula Iubirii". Mircea, bErbatul care a dezvoltat sentimente pentru fosta iubita a lui Ionut, a fEcut aceeaxi alegere, cand a aflat…

- Au fost scene cumplite in Londra, acolo unde un tanEr roman a ingrozit pe toatE lumea prin gestul sEu extrem. Omul s-a urcat pe un stalp de iluminat de pe podul Westminster "i a inceput sE amenin:e cE se va arunca in Tamisa, ceea ce a "i fEcut, intr-un final.

- Descoperire "ocantE pentru un roman din Timi", care a cumpErat un dulap. Omul "i-a luat obiectul de mobilier de pe un site second-hand, iar atunci cand a vEzut ce se ascundea inEuntru, a incremenit, pur "i simplu!

- Un xofer in varstE de 80 de ani a fost filmat de pasageruluii maxinii din spate, din timp ce mergea in zig-zag. BErbatul a pierdut controlul volanului xi a fEcut accident rutier in Pasul Gutai. Martorul a filmat intreaga scenE. Totul s-a petrecut in aceastE searE.