Stiri pe aceeasi tema

- O nona tragedie a avut loc in noaptea de luni spre marți, in Sibiu, cand un tanar de 19 ani a murit și alți doi au fost grav raniți, in urma unui accident cumplit. Mașina lor a intrat cu viteza intr-un stalp, potrivit oradesibiu.ro. Impactul a avut loc in apropiere de sediul Inspectoratului pentru…

- Doi tineri, de 20 si 21 de ani, frati, au decedat joi dimineata intr-un accident de circulatie produs in comuna Baraganul, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un stalp din beton, pe fondul...

- Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. A comis gestul intenționat Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul…

- Un Audi S4 de 350 de cai putere s-a rupt in doua, in Germania. Un tanar de 19 ani a fost aruncat 20 de metri de pe scaun, murind, impreuna cu soferul bolidului, care avea 21 de ani. The post Audi de 350 de cai putere, facut bucați intr-un accident. Doi tineri au murit appeared first on Renasterea banateana…

- La doar o zi de la tragedia in care patru tineri romani au murit intr-un tragic accident in susul Italiei, o alta tragedie in care este implicat un roman șpcheaza Italia. Un șofer roman a provocat un accident in noaptea de duminica spre luni pe un drum din Italia, in urma caruia au murit patru tineri…

- Un șofer roman a provocat un accident in noaptea de duminica spre luni pe un drum din Italia, in urma caruia au murit patru tineri italieni. Tanarul de 26 de ani a fugit apoi de la fața locului, iar un martor l-a vazut conducand haotic. Prins de carabinieri, barbatul a marturisit: „mai bine muream eu…

- Patru tineri romani au murit, duminica, intr-un cumplit accident de circulație. Mașina in care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat, in zona localitații Sant’Andrea, regiunea Forli-Cesena, Italia. Potrivit ilrestodelcarlino.it, tragicul accident s-a petrecut duminica dimineața, in…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident CUMPLIT in Germania. Un șofer roman strivit in cabina camionului dupa impactul cu un TIR Accident CUMPLIT in Germania. Un șofer roman strivit in cabina camionului dupa impactul cu un TIR Un sofer roman in varsta de 31 de ani a ajuns in stare critica la spital, cu un elicopter,…