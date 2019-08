Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman de 24 de ani. Barbatul și-a pierdut viața dupa ce s-a inecat chiar sub pchii iubitei sale. Potrivit spynews.ro, Andrei era in ziua libera și a profitat de...

- Un roman de 37 de ani a fost arestat la Reggio Calabria, in sudul Italiei, dupa ce a incercat sa rapeasca un copil de cinci ani din brațele mamei sale, in plina zi. Doar intervenția rapida a forțelor de ordine a facut ca barbatul sa scape teafar de furia oamenilor. https://evz.ro/roman-aproape-linsat-in-italia-gestul-sau-a-fost-taxat-de-comunitate-alerta.html

- Nicolae Dorin Cazacu, un tanar roman in varsta de doar 18 ani, a plecat de la Londra, unde locuia, spre Italia, unde s-a dus in vizita la iubita lui. Tanarul a ajuns in localitatea Sala, din provincia Lecco, a notat rotalianul.com. Pe 4 iulie, in jurul orei 17:00, Nicolae și iubita sa se aflau pe malul…

- George Pușcaș (23 de ani) este singurul roman nominalizat de catre UEFA in echipa ideala de la EURO 2019, fiind al doilea cel mai bun marcator al turneului final din Italia și San Marino. Vezi AICI detalii Atacantul roman a reacționat imediat pe rețelele sociale și a ținut sa le mulțumeasca din nou…

- „În perioada 1.04 – 30.04.2019 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4553 camere cu 9394 locuri. În perioada 1.01 – 30.04.2019 au fost cazati 173479 turisti, din care 29976 turisti straini (reprezentând 17,3%…

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca. Tanarul se numeste Traian Soldan, avea 30 de ani si era din comuna Santimbru, judetul Alba. Citeste mai mult: adev.ro/pte44p

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat sa conduca partida dintre selectionatele Germaniei si Serbiei, care va avea loc joi 20 iunie, la Trieste, in Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, potrivit site-ului UEFA, informeaza Agerpres. Arbitri asistenti…

- Un tanar in varsta de 32 de ani din Baia Sprie (judetul Maramures) si-a pierdut viata intr-un teribil accident de circulatie in Italia. Tudor Buda se afla pe un scuter impreuna cu sotia lui, cand a pierdut controlul si a alunecat sub rotile unei masini care circula din partea opusa. Tanarul a murit…