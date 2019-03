Stiri pe aceeasi tema

- La un pas de tragedie in Monza, Italia. Un roman de 45 de ani s-a certat cu sotia, aceasta a plecat la munca, iar acasa s-a petrecut un scenariu terifiant. Barbatul a dat drumul la gaz cat cei doi copii, de 11 si 12 ani dormeau, si-a sunat sotia si a anuntat-o de ce are in gand sa faca.

- Un barbat roman, stabilit in Italia, s-a aruncat de la etaj imediat ce sotia sa nascuse cel de-al cincelea copil al cuplului. Totul s-a intamplat in orasul Vittoria, din Ragusa iar ce-l preocupa pe tanar era lipsa banilor.

- Un roman a fEcut un gest xocant, in aceastE dimineatE, in Bari, Italia. BErbatul a cElcat-o cu maxina pe sotia lui xi apoi a fugit de la locul accidentului. Explicatia pe care a dat-o in fata oamenilor legii este revoltEtoare.

- Un roman a batut și injunghiat la beție proprietarul de naționalitate chineza al unui bar din Verona, Italia, cu doar cateva ore inainte de Revelion, dupa care i-a furat peste 1.300 de euro. Barbatul ar fi avut datorii și era deranjat de faptul ca i se cereau banii inapoi. Cu puțin timp inaintea de…

- Un roman a fost la un pas de a provoca o tragedie pe o autostrada din Italia, dupa ce a injunghiat șoferul unui autocar, in timp ce conducea.Mai mulți calatori au reușit sa-l imobilizeze pe agresor care a fost reținut de carabinieri.

- Descoperirea a fost facuta dupa ce vecinii victimei nu au mai putut suporta mirosul care venea dinspre locuința lui, scrie aradon.ro. Astfel, locatarii au sunat la 112 solicitand prezența unor echipaje ale pompierilor și poliției. Dupa ce acestea au patruns in apartament, in baie l-au gasit pe barbat…