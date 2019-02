Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani a ingrozit Italia, dupa ce in urma cu trei ani de zile, el și-a ucis mama și surioara, pe care le-a tranșat, iar mai apoi le-a aruncat trupurile lipsite de viața intr-un rau din apropiere de Verona.

- Un roman s-a aruncat de la etaj, imediat dupa ce sotia lui a nascut al cincelea copil, in Italia. S-a intamplat in orasul Vittoria ... The post Un roman s-a aruncat de pe balcon, imediat dupa ce sotia lui a nascut al cincelea copil, in Italia appeared first on Renasterea banateana .

- Cristi Ganea (26 de ani) a fost prezentat oficial la Numancia, formație din liga secunda spaniola. Fundașul roman a fost cedat de Bilbao pana la finalul sezonului. Cristi Ganea va purta tricoul cu numarul 7 la Numancia, fiind prezentat cu mult fast de antrenorul Aritz Lopez Garai. Tehnicianul l-a prezentat…

- „Acum locul arata decent. Semnalul e clar: toleranta zero! Eu vreau ca orasul sa fie curat", a conchis politicianul, potrivit Today.it. Polidori a mai fost acum cativa ani in centrul unui scandal privind declaratii antisemite, fiind si amendat atunci. Postarea sa a starnit rapid controverse, iar oamenii…

- Un viceprimar de dreapta din orasul italian Trieste a declansat furie dupa ce s-a laudat pe contul sau de Facebook ca a aruncat hainele si paturile unui roman fara adapost in cosul de gunoi.

- Presedintele Klaus Iohannis nu este prezent la sedinta Executivului. "Aprobam astazi un set de masuri care au scopul principal de a creste bunastarea romanilor, nivelul investitiilor si de a corecta unele practici incorecte in domeniul bancar si in domeniul energiei", a declarat premierul,…

- „Salut demersul presedintelui Iohannis de a transmite un mesaj public cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie”, și-a inceput astfel Voiculescu mesajul publicat pe blog. „Imi doresc sa cred ca atunci cand spune "un NU hotarat coruptiei", presedintele se refera, printre altele, atat la protocoalele…

- Au fost scene cumplite in Londra, acolo unde un tanEr roman a ingrozit pe toatE lumea prin gestul sEu extrem. Omul s-a urcat pe un stalp de iluminat de pe podul Westminster "i a inceput sE amenin:e cE se va arunca in Tamisa, ceea ce a "i fEcut, intr-un final.