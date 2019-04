Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman care traieste in Italia, la Bologna, s-a fotografiat tinand in mana un eventai de bani chiar langa unul dintre bolizii Politiei italiene. Gestul sau ostentativ nu a ramas fara urmari.

- Un roman și un bengalez s-au fotografiat de mai multe ori langa mașina poliției din Italia, cu un teanc de bancnote la vedere, insa gestul lor i-a costat scump. Ambii au fost duși la secție și urmeaza sa dea explicații in fața procurorilor. Cei doi au fost intrerupți de unul dintre cainii antidrog ai…

- Mesagerul de Neamț a adus in atenția opiniei publice un lucru cunoscut de toata lumea, dar nerecunoscut decat, poate, de parinți: daca vrei sa ai condiții cat de cat bune pentru desfașurarea orelor in salile de clasa unde invața copiii tai, trebuie sa scoți bani din buzunar. Deloc puțini! De aceea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de decorare a artistilor Constantin Flondor si Adrian Ghenie, informeaza Administratia Prezidentiala.Seful statului le-a conferit celor doi pictori Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler. Citește și: EXCLUSIV Oamenii lui…

- Un sofer roman a fost arestat in Olanda, dupa ce a intrat cu camionul intr-o coloana de masini, a ucis un om si a ranit alti cinci. Sase masini au fost facute praf, camionul lui e distrus. Camionul condus de un roman in varsta de 60 de ani a intrat in plin intr-o coloana de […] The post Sofer roman…

- Catalin Oprișan ne face dimineața mai frumoasa cu reacția unui baiețel de 1 anișor, care nici nu știe sa vorbeasca, dar are o reacție incredibila cand un fotbalist marcheaza gol. Razi cu lacrimi!