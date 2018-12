Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Mavrodin arata diferit acum, dupa ce și-a schimbat look-ul. Fosta iubita a lui Iulian și-a schimbat culoarea parului și dupa cum au observat admiratorii ei, aceasta ar fi apelat și la extensii, pentru ca parul ei sa fie mai bogat. Dupa ce a terminat relatia cu Iulian in Thailanda si a avut…

- O femeie de 33 de ani a fost retinuta, vineri, sub acuzația ca l-ar fi batut pe iubitul ei cu pumnii, picioarele și obiecte de bucatarie, in apartamentul tinerei, inchiriat in municipiul Botoșani, dupa ce acesta a gasit-o in casa cu un alt barbat.Citește și: Corina Crețu pregatește anunțul…

- Se pare ca incidentul de la o nunta din Italia, acolo unde Florin Salam a fost lovit de catre un interlop nervos, l-a marcat pe celebrul manelist! Artistul s-ar teme pentru siguranța familiei lui, iar acest lucru ar fi și explicația pentru felul in care arata casa acestuia.

- Sunt impreuna de mai bine de 8 ani, inca de cand erau liceeni, iar el nici macar nu visa la celebritate și au reușit sa ramana și astazi la fel de indragostiți. Cum a reușit Liviu Teodorescu, un artist cu milioane de vizualizari pe youtube , sa o țina aproape pe iubita lui? Simplu. Nu i-a ascuns nimic.…

- Florin Salam a fost batut la o petrecere din Milano, sambata noaptea. Unul dintre invitatii de la nunta la care canta manelistul i-a dat un pumn in fata. Salam canta in multime inainte de a fi lovit. Agresorul a incercat mai intai sa faca o dedicatie, dar, enervat ca nu a reusit, l-a lovit pe manelist.…

- Florin Salam a transmis ca este in siguranta dupa ce a fost batut la o nunta din Italia la care a fost invitat sa cante. Manelistul sustine ca a fost tinut timp de 10 ore intr-o camera de hotel si spune ca nu va mai canta niciodata.

- Un accident deosebit de grav a avut loc in Timiș, pe șoseaua care leaga Timișoara de vama Stamora Moravița. Un tanar care facea Live pe Facebook in timp ce zbura cu 200 km/h a provocat o tragedie. La volanul unui Audi inmatriculat in Italia, care venea dinspre Timișoara, la ieșirea din Jebel, șoferul…