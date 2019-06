Plan de școlarizare, în mare întârziere

Broşura de admitere la liceu a fost publicată online de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, cu aproape o lună întârziere. Elevii şi profesorii The post Plan de școlarizare, în mare întârziere appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]