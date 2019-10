Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat 20 de kilograme de heroina cu o valoare pe piața de 1.500.000 de euro, in urma investigațiilor intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt cercetați un cetațean roman și trei din Republica Moldova. La razie a fost gasita și valuta.In urma unei…

- In urma unei ample operatiuni desfasurata pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta, Ialomita si Calarasi, procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Centrala impreuna ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti efectueaza cercetari…

- O tanara de 24 de ani, din Ostroveni a fost condamnata la 5 ani, 9 luni si 10 zile inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, fiind incarcerata de politisti in penitenciar. Potrivit primelor informatii oferite de IPJ Dolj, politisti din cadrul I.P.J. Dolj – Serviciul…

- In data de 06.10.2019, in jurul orei 00.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s a prezentat pentru a intra in tara un cetatean sarb, in varsta de 32 de ani, la volanul unui microbuz, inmatriculat in Serbia.Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- Un barbat din Neamt urmarit international dupa ce a violat o fata de 16 ani, alaturi de un prieten, in baia unui restaurant din Bicaz, a foat prins in Italia. Barbatul a fost condamnat, in 2013, la 9 ani inchisoare. Potrivit IGPR, autoritatile italiene au pus in executare un mandat european de arestare,…

- Tanarul boxer constantean Alexandru Marian Buleu, de la CS Farul antrenor, Mihai Constantin , este component al lotului national de juniori al Romaniei si a participat cu echipa reprezentativa la un turneu international in Republica Moldova, la Orhei. Evolutiile sportivului farist au fost foarte bune,…

- Un roman a fost arestat in Marea Britanie pentru trafic de droguri. Polițiștii l-au prins cu 18 pungi de cocaina asupra sa, transmite kentonline.co.uk. Marian Stoica a fost prins de doi polițiști deghizați...

- Politistii clujeni au avut de lucru, nu gluma, la ultimul concert de muzica, ce s-a desfasurat zilele trecute in municipiu! Au fost intocmite peste 50 de dosare penale pentru trafic si consum de droguri, ceea ce reprezinta un amanunt alarmant.