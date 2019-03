Un roman s-a urcat intr-un taxi la Aeroportul Otopeni si s-a dat strain. Cum a incercat sa il fure taximetristul bucurestean

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava GetJet care are la bors 150 de pasageri și efectua o cursa Vilnius - Hurghada, a aterizat de urgența, sambata, pe Aeroportul Otopeni, din cauza unor probleme tehnice. Aterizarea a avut loc la ora 14:37, pe Aeroportul Internațional Otopeni, a informat Compania Naționala de Aeroporturi București…

- Un tanar de 26 de ani a pierdut controlul volanului și s-a tamponat intr-un pilon electric, dupa ce a incercat sa fuga de ofițerii de patrulare. Indivul era in stare de ebrietate și fara permis de conducere. Cazul a avut loc ieri, la data de 4 februarie, in orașul Orhei.

- Gigi Becali a anuntat ieri transferul portughezului Carlos Fortes de la Gaz Metan Medias, cu care Harlem Gnohere va concura pentru un loc in primul 11 al echipei lui Mihai Teja. Totusi, omul cu banii de la FCSB a incercat sa aduca un atacant roman, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție,…

- Omul de afaceri Gabriel Popoviciu a declarat pentru Profit.ro ca decizia instantei de confiscare a terenului de 224 de hectare din Baneasa va genera o situatie complexa si ca prin aceasta decizie judecatorul a incercat sa-si acopere sentinta din penal, fiind acelasi care l-a condamnat la 7 ani de…

- Doi parinti au incercat sa isi scoata cei trei copii din tara ascunsi in masina, sub o patura, printre bagaje. Ei incercau sa ajunga in Ungaria, insa nu aveau documente de calatorie pentru copii. Incidentul s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 6.30, cand pe la punctul de trecere a frontierei…

- Presedintele clubului Bursaspor, Ali Ay, a declarat ca a incercat sa il convinga pe Bogdan Stancu sa nu plece de la echipa turca, gruparea mobilizandu-se financiar in acest scop, insa jucatorul roman era hotarat sa plece, relateaza fotomac.com.tr.“Pentru ca Stancu sa revina la echipa, ne-am…

- Sapte autoturisme au ramas blocate, duminica seara, pe un drum care face legatura intre comunele argesene Bascov si Babana, dupa ce soferii au incercat sa evite zona unui accident produs pe DN 7, informeaza Agerpres.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au anuntat ca soferii…