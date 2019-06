Un român s-a spânzurat ieri de un stâlp de iluminat din Florența Un barbat roman in varsta de 48 de ani, care nu avea rezidența in Italia, a fost gasit spanzurat de un stalp de iluminat din Florența. Barbatul care a facut teribila descoperire de pe strada Varlungo a sunat imediat la autoritați, dar echipajul medical ajuns la fața locului n-a mai putut face nimic pentru respectivul, a notat firenzetoday.it. Nu se știe ce l-a impins sa faca acest gest extrem. Acesta s-a folosit de o curea de tipul celor folosite la jaluzele. Povestea Sorinei, fetița de 8 ani luata cu mascații de la familia de asistenți maternali. 5 ani n-a vrut-o nimeni, acum doua familii se… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

