Stiri pe aceeasi tema

- O noua crima ingrozește Romania! Un barbat si-a injunghiat de mai multe ori sotia, apoi s-a sinucis. Totul s-a petrecut sub privirile copilului de 10 ani Un barbat si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul…

- Un barbat din orașul Arad si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul 9 al blocului in care locuia. In momentul scandalului in locuința se afla și copilul de 10 ani al celor doi soți.Surse judiciare…

- Sotia lui Mircea Lucescu este, fara indoiala, una dintre cele mai fericite femei din Romania. Gratie celebrului antrenor, care a facut bani frumosi in fotbalul din strainatate, lui Neli nu ii lipseste nimic. Ba mai mult, aceasta isi permite sa-si satisfaca orice moft.

- Caz infiorator in Suceava, acolo unde un barbat și-a ucis soția, dupa care s-a sinucis. Cadavrul femeii a fost gasit de fiul mai mic al cuplului. Vasile, in varsta de 45 de ani, și-a omorat soția, pe Anișoara, in varsta de 39 de ani, dupa ce a batut-o și a strans-o de gat. Potrivit monitorulsv.ro, dupa…

- Un șofer din Drobeta Turnu Severin și-a pus capat zilelor chiar in camionul in care lucra. Tanarul tocmai aflase ca soția sa il inșeala. Orlando locuia in Timișoara și era tatal unei fetițe. Tanarul se afla in noaptea de luni spre marți intr-un depozit din București unde urma sa descarce marfa din camion.…

- Un tanar in varsta de 33 de ani, din Alba, si-a pus capat zilelor, marți seara, dupa o cearta cu sotia, la telefon. Tanarul, care abia se cazase la hotelul Intercontinental, a sarit de la fereastra camerei sale, de la etajul 15. Angajatii hotelului au fost anuntati de tatal tanarului, care a fost martor…