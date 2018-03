Stiri pe aceeasi tema

- Un roman mort și un altul grav ranit intr-un accident petrecut pe autostrada A8 din Austria. Un autocamion al firmei Autonet din Satu Mare, condus de un tanar șofer satmarean, Florin G., a lovit un TIR, scrie PresaSm. In mașina se aflau doi romani, șoferul suferind rani grave, in timp ce pasagerul,…

- Tragedia s-a petrecut pe autostrada 8, nord-vestul Austriei. Soferul unei autoutilitare, un roman din Satu Mare, a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de un TIR. Potrivit Romania TV, in urma impactului extrem de violent, pasagerul din dreapta, roman si el, a murit pe loc, iar…

- Accidentul s-a soldat cu ranirea ușoara a doi conducatori auto – o femeie de 31 de ani, din Frumușeni și un tanar de 20 de ani –, implicați in evenimentul rutier. Totul s-a petrecut din cauza neasigurarii. „Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca marți, 27 martie, in jurul orei 22:40, o femeie…

- In urma cu puțin timp a avut loc pe DN 17, in localitatea Reteag, un accident rutier. Doua autoturisme s-a ciocnit, unul dintre ele rasturnand-se. In cele doua autoturisme au fost, potrivit primelor informații, cinci persoane, care au reușit sa iasa singure din mașina. Potrivit ISU BN, trei persoane,…

- Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un accident grav, in urma caruia a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura la antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrata A1, la km 32, potrivit spynews.ro. Daniel Ionașcu…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.12 un barbat, din Cobadin, in varsta de 43 de ani a condus auto marca Mercedes pe strada C.Bratescu din Constanta dinspre b dul Tomis catre I.G.Duca. In momentul in care a ajuns la intersectie cu strada Mihai Viteazu, din cauza nerespectarii indicatorului rutier…

- In urma activarii Mecanismului de Protectie Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda si SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatatii a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- In urma activarii Mecanismului de Protecție Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda și SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatații a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- O soferita in varsta de 52 de ani, pe fondul nepastrarii unei distanțe de siguranța, a intrat in coliziune fața spate cu un autoturism, condus de un barbat, de 37 de ani, care circula in aceeași direcție de mers. Ulterior, soferita a dat cu spatele pentru a-si continua drumul, numai ca a intrat in…

- Conform sesizarii si a primelor cercetari, in jurul orei 12.34, o femeie, de 52 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Decembrie 1918 banda 5 , dinspre gara catre Trocadero si in intersectie cu strada I.L.Caragiale, pe fondul nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat in coliziune fata…

- Un sofer de 20 de ani, din comuna gorjeana Godinesti, implicat vineri intr-un grav accident la Tismana, a decedat ieri la spital. Potrivit politistilor, conducatorul auto nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba a parasit carosabilul ...

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, miercuri, ca discutile cu producatorii de imunoglobulina sunt constructive, mentionand ca se va gasi o rezolvare. Intalnirea are loc dupa ce ministrul a declansat mecanismul de protectie civila. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua…

- Un biciclist a fost ranit, dupa ce un sofer aflat sub influenta alcoolului a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a acrosat bicicleta acestuia. Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, pe drumul judetean 208D, in localitatea Hantesti.In timp ce conducea ...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Ministrul susține ca o astfel de masura ar aduce economii importante la buget și a dat exemplul Austriei care a redus cheltuielile cu 28%.”Un element central…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete, a fost publicata. Lista posturilor din județul Satu Mare este disponibila și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (http://satmar.ro/web/). Lista posturilor poate fi vazuta aici: http://satmar.ro/web/document.php?id=816

- Un TIR a luat foc joi seara pe un drum din județul Satu Mare. La volan se afla un șofer din Gherla. Evenimentul s-a produs intre localitațile Iojib și Livada din județul Satu Mare, in jurul orei 17,45. Șoferul autotrenului, un tanar de 24 de ani din Gherla, a reușit sa iasa din cabina și …

- O femeie de 75 de ani, din comuna Satu Mare, și-a pierdut viața, dupa ce a fost ranita grav de o autoutilitara. Accidentul s-a inregistrat ieri, la ora 18.15, pe DN17A, la Marginea. Potrivit poliției, femeia nu purta imbracaminte fluorescent-reflectorizanta și se angajase in traversarea neregulamentara…

- Un barbat in varsta de 54 de ani a murit, iar altul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un parapet de beton, iar apoi s-a rasturnat, in dreptul localitatii Cristian, judetul Brasov. Accidentul a fost produs de un sofer baut si fara permis, acesta fiind retinut de politisti pentru…

- Polițiștii au stabilit cum s-a petrecut accidentul mortal de joi, 15 februarie, de la ieșirea din municipiul Satu Mare. Accidentul a avut loc pe DN 19A, in afara municipiului Satu Mare. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat faptul ca un barbat de 76 de ani, din Satu Mare aflat la volanul…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- Un conducator auto de 21 de ani din Brașov a provocat un accident azi-noapte in jurul orei 3:00, avand viteza neadaptata la condițiile de drum, transmite Poliția Sibiu. Accidentul s-a produs pe DN 7 H, in apropiere de intersecția cu Calea Șurii Mici. Tanarul de 21 de ani, care circula spre Șura Mica,…

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Soferul suspectat ca a provocat accidentul in care au fost avariate patru masini pe bulevardul Dacia din Bucuresti a fost externat din Spitalul Floreasca si incatusat de politisti pentru a fi condus la audieri. La iesirea din unitatea sanitara barbatul a declarat ca atat el, cat si sotia sa erau drogati,…

- Un autoturism condus de o femeie din Galati a fost implicat intr-un accident de circulatie. In urma impactului, o femei si-a pierdut viata. Accidentul a avut loc pe strada din municipiu unde masina in care se afla femeia a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, informeaza agentia de stiri Mediafax.

- Doua mașini s-au tamponat azi (31 ianuarie) dupa-amiaza pe B-dul Aurel Vlaicu din Satu Mare. Din fericire accidentul nu s-a soldat cu persoane ranite. Artera de circulație este blocata. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Poliție pentru a stabili circumstanțele in care s-a produs accidentul.…

- Un barbat de 56 de ani din Constanta a ajuns ieri seara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta dupa ce ATV ul pe care se afla a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc la intersectia strazii Unirii cu bulevardul Mamaia. Un ATV a fost distrus si alte doua autoturisme, un Opel si un Audi,…

- Inca o veste dramatica, dupa accidentul suferit de cei doi lucratori ai Regiei de termoficare care intervenisera, in ziua precedenta, la o lucrare in sectorul 6, in zona Complexului Leu. Oamenii au fost pur si simplu opariti, dupa ce o teava cu apa calda s-a spart peste ei. Unicul supravietuitor al…

- O femeie de 43 de ani din localitatea Cig, judetul Satu-Mare, a murit, marti, in urma unui accident feroviar, masina pe care o conducea fiind lovita de un tren la o trecere peste calea ferata. In urma impactului, soferita a fost proiectata in afara masinii, pe camp, iar medicii sositi au gasit-o in…

- Șoferul vinovat de accidentul de duminica (28 ianuarie) seara de pe Podul Decebal are 44 de ani și este din municipiul Satu Mare. Din cercetarile efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Șoferul vinovat de accidentul de duminica (28 ianuarie) seara de pe Podul Decebal are 44 de ani și este din municipiul Satu Mare. Din cercetarile efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un barbat de 44 de ani, din municipiul Satu Mare, aflandu-se la volanul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, in jurul orei 18:30, un tanar in varsta de 25 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe bulevardul 1848, din municipiul Hunedoara, in momentul in care a ajuns la intersecția cu strada Avram Iancu, nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea’’…

- Un adolescent de 16 ani a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce mașina condusa de prietenul sau a intrat in stalpul unui gard. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca cel de la volan nu deținea permis de conducere, pe numele sau fiind deschis un dosar penal.Accidentul s-a produs ...

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Observatorul moldovean la Misiunea Speciala de Monitorizare a OSCE din Ucraina, Vitalie Zara, a decedat noaptea trecuta intr-un accident rutier, noteaza NOI.md. Informația a fost confirmata de fostul vicepremier pentru Reintegrare, in prezent ambasador al Moldovei in Austria, Victor Osipov. Accidentul…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei "unitati de aparare a frontierelor" pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015.

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Un barbat de 58 de ani a murit in noaptea de luni, 15 spre azi, 16 ianuarie pe strada Alecu Russo din Satu Mare. Ambulanțierii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Cel mai probabil acesta a cazut de la etajul unui bloc. „Azi dimineața in jurul […]

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului…

- Un tanar a fost ranit, joi seara, intr-un accident rutier petrecut la Alba Iulia. Din primele date, acesta, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul masinii si a lovit doua autovehicule parcate. Tanarul ranit a fost transportat, in stare de constienta, la spital. Conducea un autoturism…

- Un tanar de 25 de ani, din Fratauții Noi, a ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a intrat cu mașina in balustrada de protecție de pe marginea unui drum din afara localitații de domiciliu. Accidentul s-a inregistrat noaptea trecuta, la ora 01.00. Tanarul a pierdut controlul…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile demografice…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile…

- Un copil de 9 ani din Satu Mare este in stare critica la spital. A ajuns grav ranit dupa ce s-a impuscat cu arma de vanatoare a tatalui sau. Medicii au fost nevoiti sa ii amputeze piciorul strapuns de glont.

- Politistii din Satu Mare au deschis un dosar penal de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat dupa ce fiul acestuia, in varsta de 9 ani, a fost ranit accidental cu o alice dintr-o arma de vanatoare, iar medicii i-au amputat un picior, transmite corespodentului MEDIAFAX.

- Un tanar care circula cu o mașina in prima zi din 2018 s-a rasturnat, in zona localitații Fundatura din comuna Iclod. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 10,30. Din primele informații, tanarul de 22 de ani din Satu Mare, circula cu un autoturism Skoda dinspre Gherla spre Cluj-Napoca. La un moment…