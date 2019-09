Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 35 de ani, de „meserie” hoț in Italia, a avut un ghinion incredibil. Dupa o spargere data in Roma, n-a mai putut fugi, fiindca a ramas blocat in lift! Romanul a ramas blocat in liftul unui bloc de pe via Colle di Mezzo, in zona Vigna Murata, Roma, a notat romatoday.it. Politistii…

- Un baiețel din Rusia a cazut pe linia de metrou din neatenție. Acesta era foarte concentrat la telefonul mobil. Incidentul a avut loc saptamana trecuta la metroul din Ekaterinburg, noteaza El Pais. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care baiețelul in varsta de noua ani cade pe șina de…

- Un muncitor roman a fost la un pas de moarte in Italia, dupa ce o bomba artizanala a explodat la mica distanța de el in timp ce taia iarba. Zgomotul puternic s-a auzit in tot orașul Ciampino. Barbatul de 40 de ani a fost trimis sa tunda peluza in apropierea structurii abandonate a unei foste manastiri,…

- Un singur candidat a fost eliminat din examen, dintre cei 439 care au fost prezenți miercuri la proba scrisa in cadrul concursului de Titularizare 2019 in județul Alba, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean. Profesorul a fost surprins cu telefonul mobil asupra sa, in sala de examen. Incidentul…

- Tiffani Adams povesteste ca se afla intr-un avion care efectua o cursa Quebec-Toronto cand a adormit, la scurt timp dupa decolare, pe unul dintre randurile goale ale aparatului. Ea s-a trezit in 'intuneric total' dupa aterizare, avionul fiind remorcat in afara Aeroportului International Pearson din…

- Vasile Zabava, un barbat roman stabilit in Italia, a fost arestat de oamenii legii din peninsula dupa ce a vrut sa-i ucida in plina strada pe trei conaționali. Acesta a oprit mașina sa, un Fiat Punto, in fața unei alte mașini. Incidentul a avut loc in localitatea Casal di Principe, din regiunea Caserta,…

- Locuitorii municipiului Botosani solicita retragerea urgenta din circulatie a tramvaielor, cel mai important mijloc de transport in comun din oras. Solicitarea vine dupa ce, in ultimele 10 zile, tramvaiele au deraiat de trei ori si au fost la un pas de a provoca accidente rutiere. Pe langa calea de…

- Doi talhari mascati si inarmati cu un topor au intrat in magazin spre seara, in jurul orei 19:00. L-au sechestrat pe directorul magazinului si l-au batut, pentru ca nu voia sa deschida seiful cu incasarile. Insa, pana la urma, cei doi au pus mana pe 10.000 de euro, bani aflati in biroul directorului,…