- Un turist roman care se plimba cu bicicleta in Manhattan, in apropiere de Empire State Building, a fost impușcat, duminica, in spate in timpul unei rafuieli intre doi interlopi, informeaza realitatea.net. In total trei barbați, printre care și turistul roman ...

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York.Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Totul s-a intamplat in 4 ianuarie, in jurul orei 12.15, cand autoritațile au fost sesizate, prin 112, de catre pagubit, un batran de 79 de ani din municipiu, care reclama faptul ca un necunoscut i-ar fi furat o suma importanta de bani din locuința. „Polițiștii s-au deplasat de indata…

- Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Rose Marie a interpretat rolul lui Sally Rogers in serialul "The Dick Van Dyke Show". Artista a avut o cariera prodigioasa, ce s-a intins pe parcursul a 90 de ani. A primit o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, in 2001. Actrita americana Rose Marie a murit la varsta de 94 de ani, anunta CNN.…

- Potrivit specialistului in microbiologie de la Universitatea din New York, Philip Tierno, citat de Business Insider, organismele microscopice din lenjeria de pat ne pot imbolnavi. Pentru a evita acest lucru, expertul recomanda spalarea lenjeriei de pat o data pe saptamana, scrie Rfi. Oamenii produc…

- Masina, din categoria 4x4, de culoare alba, nu a oprit la un semafor si a intrat intr-un grup de oameni, facand mai multe victime. Grupul de oameni se afla intr-o statie de tramvai. Poliția l-a arestat pe infractor și in momentul de fața il interogheaza. In urma incidentului, 16 persoane au…

- Masina, din categoria 4x4, de culoare alba, nu a oprit la un semafor si a intrat intr-un grup de oameni, facand mai multe victime. grupul de oameni se afla intr-o statie de tramvai. Poliția l-a arestat pe infractor și in momentul de fața il interogheaza. In urma incidentului, 16 persoane au…

- In ultimul an de zile, un tanar din comuna suceveana Stroiesti a fost prins de sase ori catre politisti conducand masini in trafic fara a avea permis de conducere. In plus, intr-unul dintre cazuri, el se afla si sub influenta bauturilor alcoolice. Oamenii legii i-au conexat toate dosarele penale si…

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- Politia britanica a facut o descoperire socanta intr-o locuinta in valoare de 800.000 de lire sterline inchiriata pe platforma de home-sharing Airbnb. Oamenii legii au aflat ca cel care a inchiriat casa era un proxenet care obliga doua femei sa se prostitueze. Potrivit unor informatii, suspectul este…

- Soția barbatului caruia cei doi agresori i-au taiat gatul are o rana extrem de grava la omoplat, dar este conștienta. Femeia a fost audiata, insa nu poate da foarte multe detalii cu privire la atacul de vineri seara. Potrivit libertatea.ro, ea a reușit sa le zica anchetatorilor ca au fost atacați…

- Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat ca patru persoane in vehicule de teren au deschis focul asupra celor aflati in Moscheea Al-Rawda.

- Suspectul în atentatul ce a facut opt morți și 12 raniți pe 31 octombrie în Manhattan a fost inculpat marți pentru 22 de capete de acuzare, a anunțat biroul procurorului federal newyorkez, informeaza AFP.

- Romanul in varsta de 67 de ani, care probabil este turist, a fost arestat preventiv dupa ce a patruns intr-o baza militara israeliana situata in regiunea Negev, afirma surse citate de site-ul de stiri Ynetnews.com. Citeste si Un roman dat in urmarire generala, recunoscut pe strada, in Anglia.…

- Cutremurul s-a produs la ora locala 06.34 (00.34, ora Romaniei), la adancimea de 10 kilometri. Epicentrul a fost la 21 de kilometri est nord-est de satul Lunang, din Regiunea autonoma chineza Tibet, si la 185 de kilometri nord de orasul Along din India. Deocamdata nu exista informatii…

- O tanara din New York a decis sa se mute, in urma cu mai multe luni, in Fort Lauderdale, Florida. Și-a dorit sa lucreze cu aligatori, sa salveze aceste reptile, așa ca a luat masuri pentru ca visul ei sa devina realitatea. Acum, ea iși petrece aproape tot timpul alaturi de aligatori, relateaza Daily…

- Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizata telefonic, azi noapte, de cadrele medicale ale Spitalului Județean Mehedinți – Secția Urgențe, despre faptul ca la aceasta unitate medicala s-a prezentat cu ambulanța, un barbat in varsta de 42 de ani, ...

- La magazinul Apple din bulevardul Fifth Avenue din Manhattan, coada s-a intins de-a lungul 58th Street, a traverstat Madison, mergand spre Park Avenue. Apple a permis accesul in magazin doar pentru cate 10 clienti o data, asa ca oamenii au avut mult de asteptat. Din fericire pentru ei, vremea din New…

- Exista viata fara mașina! Un deziderat in care cred cu tarie locuitorii orasului Rotterdam, al doilea ca marime din Olanda. In timp ce bucureștenii cumpara tot mai multe autoturisme, majoritatea vechi si care poluante, in Olanda autoritațile construiesc piste si parcari pentru bicicliști. Rotterdam…

- ''Trebuie sa fim mai duri, mai inteligenți și mult mai puțin politic corecți'', a spus Trump intr-o declarație data la Casa Alba la o reuniune a membrilor administrației sale, la o zi dupa atentatul comis de un imigrant uzbec și soldat cu 8 morți. ''Administrația mea se afla in legatura stransa…

- Sangerosul atac de seara trecuta, din Manhattan, in urma caruia au pierit 8 oameni si alti 11 au ajuns la spital, raniti, este atribuit unui tanar de origine uzbeca. Despre care, Donald Trump a anuntat, miercuri, via Twitter, ca a ajuns in Statele Unite prin asa-numita Loterie a Vizelor -program foarte…

- O femeie a fost împușcata în stomac în timp ce își lasa bicicleta în centrul orașului New York, în Manhattan. Conform unor surse, ulterior, atacatorul s-a sinucis. Potrivit Daily Mail, poliția investigheaza incidentul produs la ora 7:50 dimineața…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma Mediafax, citand surse din...

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost ranite, intr-un atac produs marti dupa-amiaza in zona Manhattan, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat marti ca incidentul produs in Manhattan a fost un act terorist,…

- Un vehicul a intrat marti dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai cel puțin 8 morți si 15 raniti, iar soferul a fost doborat de gloantele politiei. Este vorba despre Sayfullo Saipov, din Tampa, Florida. El e din Uzbekistan și se afla din…

