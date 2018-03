Stiri pe aceeasi tema

- Jiangsu Suning a avut un debut nereusit de sezon, cu doua esecuri in primele trei etape (locul 12, cu doar trei puncte), iar o schimbare de antrenor era asteptata, mai ales ca in lot se afla vedete precum Alex Teixeira și Ramires. Cosmin Olaroiu, liber de contract dupa ce a plecat in decembrie…

- Cosmin Olaroiu, in locul lui Capello la Jiangsu Suning. Ii va pregati pe brazilienii Alex Teixeira și Ramires. Dupa mai bine de 10 ani, „Oli” va parasi zona araba, dar va ramane in Asia. Cotidianul spaniol „AS” a anunțat ca romanul ar putea fi inlocuitorul lui Fabio Capello , recent demis de la carma…

- Petrescu s-a aratat mulțumit de prestația echipei sale. Cât despre zvonurile ca ar fi primit oferte din China, fostul internațional a negat. ”Nu este adevarat ca aș avea o oferta din China. Din ce știu, un alt antrenor român va semna în China, dar nu eu. Nu exista,…

- Mircea Lucescu, selecționerul Semilunii, a fost deranjat de discuția prea lunga cu presa a antrenorului oaspeților, dupa Turcia - Irlanda, 1-0: "Am dominat clar meciul, am avut 9 șuturi și sunt foarte fericit". Prima victorie a lui Mircea Lucescu din 2018 la "naționala" Turciei, 1-0 cu Irlanda pe New…

- Penultima etapa din turul fazei a doua a Diviziei A1 a programat si duelul dintre campioana en-titre, Volei Municipal Zalau si Steaua Bucuresti, formatie ce a incheiat pe primul loc sezonul regulat. Formatia de la poalele Mesesului ocupa locul patru in acest moment, la 15 puncte in spatele Stelei, echipa…

- AS ROMA - SHAKHTAR DONETSK LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM LOOK - VIDEO. AS ROMA va intalni ȘAHTIOR DONEȚK in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45. Ucrainenii s-au impus in tur, 2-1. Extrema braziliana Bernard, la final de contract cu Sahtior…

- LIGA CAMPIONILOR LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV TELEKOM SPORT MANCHESTER UNITED - FC SEVILLA. FC Sevilla a ajuns o singura data in sferturile de finala din LIGA CAMPIONILOR, acum 60 de ani (a fost eliminata atunci de Real Madrid). Manchester United – FC Sevilla (in tur, 0-0), ora 21:45 LIVE…

- Așa cum s-a intamplat și la Braila, ratarile au facut diferența in meciul de sambata, 24 februarie a.c., jucat de HCM Slobozia in deplasare la Roman. Actuala echipa a lui Dumitru Muși a beneficiat și de o prestație buna a portariței Viktoria Timosenkova, secondata de Petrescu și Polocoșer, care au aparat…

- Florin Prunea și Ionel Augustin au injurat-o cu patos pe Steaua pe ritmuri de manele: ”Ale, ale, ale, ooo, galeria Dinamo, iși baga … in Steaua”. Florin Prunea, recunoscut drept unul dintre cei mai dotați barbați din fotbalul romanesc , și Ionel Augustin au participat recent la o petrecere cu lautari,…

- Mircea Lucescu s-a intors la Șahtior! A urmarit din tribune victoria ”minerilor” cu AS Roma. Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a fost prezent aseara in tribunele stadionului din Harkov unde s-a disputat partida Șahtior Donețk – AS Roma, scor 2-1 , din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Romanul…

- SEVILLA - MANCHESTER UNITED LIVE in Liga Campionilor. ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. Antrenorul echipei de fotbal Sevilla, Vincenzo Montella, s-a declarat "emotionat" sa joace impotriva lui Jose Mourinho, omologul sau de pe banca lui Manchester United, cele doua formatii fiind adversare miercuri,…

- Ziua de miercuri programeaza ultimele dueluri din prima mansa a optimilor Champions League. Stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan" va fi gazda primei confruntari dintre Sevilla si Manchester United, castigatoarele ultimelor doua editii ale Europa League. Cealalta partida a serii le va opune pe Sahtior Donetk…

- Cosmin Olaroiu e liber de contract din luna decembrie dupa desparțirea de Al Ahli Dubai, insa nu duce lipsa de oferte. Antrenorul in varsta de 48 de ani a fost contactat de Al Ahli Jeddah din Arabia Saudita, dupa ce gruparea l-a demis pe Sergiy Rebrov, anunța Emaratalyoum. ...

- Mircea Rednic a fost dat afara de la Mouscron dupa numai un an si trei luni de stat pe banca belgienilor. Totul i-a fost fatal antrenorului roman de la recentele critici pe care le-a facut la adresa conducerii. Rednic a salvat-o sezonul trecut la mustata pe Royal Excel Mouscron de la retrogradare, asa…

- Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior in urma cu doi ani, dar este in continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului roman, Șahtior este pregatita sa exporte din nou un fotbalist la o echipa imporanta din Europa. Mijlocașul brazilian Fred este…

- Ilie Dumitrescu o avertizeaza pe FCSB cu privire la fazele fixe ale celor de la CFR, care sunt foarte buni la acest capitol. In schimb, FCSB a aratat la meciul caștigat cu Gaz Metan, 2-1, ca are probleme exact la acest gen de faze. "Exista mari probleme in jocul Stelei la fazele fixe. Petrescu e bolnav,…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- Dumitru Stangaciu (53 de ani) este noul antrenor cu portarii de la Sepsi Sfantu Gheorghe. Fostul internațional roman ii inlocuiește astfel in stafful lui Eugen Neagoe pe Emilian Dolha. Portarul cu aproape 200 de meciuri in tricoul Stelei a mai activat in aceasta funcție la Kuban (de doua ori), Dinamo…

- Internationalul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru echipa sa, Standard Liege, in partida castigata in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Lokeren, sambata seara, in cadrul etapei a 25-a a

- Fermierul era acuzat ca l-a obligat pe roman si pe cumnatul sau sa incarce intr-o remorca baloti de paie cantarind 800-900 de kilograme, sub un soare arzator si fara nicio adiere de vant, fara sa li se acorde pauze de odihna si fara sa poata bea apa. Muncitorul in varsta de 32 de ani a murit ulterior…

- Un oier din comuna bihoreana Remetea, dupa ce a cumparat o masina scoasa la licitatie de „statul roman”, a ajuns in situatia ca tot „statul roman” sa nu-i permita s-o foloseasca desi, culmea, tot statul il pune sa plateasca impozit pe ea

- Alin Tosca, fotbalistul roman al echipei spaniole Betis Sevilla, ar putea juca, de la sfarsitul acestei perioade de transferuri, la Benevento, ultima clasata in campionatul Italiei, informeaza site-ul ziaristului Gianluca di Marzio.

- Alexandru Budin este un tanar informatician targujian care a reusit sa construiasca o serie de roboti despre care s-a vorbit in toata lumea. Cel mai mare proiect la care a participat a fost la Samsung, iar robotul pe care l-a construit a costat 1,5 milioane de lire sterline. Insa proiectul care a atras…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie 'mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri', nu una 'brutala'.

- Atacantul roman George Puscas a fost imprumutat, luni, de clubul italian de fotbal Inter Milano la formatia de liga secunda Novara, a anuntat gruparea nerazzurra pe site-ul sau oficial. Internationalul roman de tineret evolua sub forma de imprumut in Serie A, la Benevento, insa Inter a…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu susține ca noul program de guvernare s-a construit, la capitolul agricultura, plecand de la urmatoarea intrebare; „Are fiecare roman acces la alimente de calitate, sigure si hranitoare?”. Acesta a prezentat, intr-o declarație politica, principalele programe guvernamentale…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat mesajul transmis de liderul PSD Liviu Dragnea dupa anunțul morții istoricului Neagu Djuvara. Intr-un text de condoleanțe publicat pe Facebook, Dragnea l-a confundat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, filosoful roman care a murit in anul 1945. Ulterior,…

- Comunicarea cu lumea politica este din ce in ce mai facila, chiar daca infrastructura legislativa in majoritatea lumii este cu mult in urma metodelor noastre de comunicare. Din pacate, si lumea politica intelege parca tot mai putin potentialul comunicarii directe prin diversele medii actuale folosite…

- Clubul turc Sivasspor, la care s-a transferat de curand fundasul Paul Papp, a anuntat, luni, ca l-a atacantul brazilian Robinho, 33 de ani, condamnat in Italia la noua ani de inchisoare pentru viol.Robinhno a semnat pentru un sezon si jumatate cu echipa turca, scrie news.ro. Citește…

- Un barbat a deschis focul chiar langa Empire State Building, dupa o cearta cu amicul sau. Trei persoane au fost ranite, intre care un roman. Cel care a deschis focul a fugit de la fata locului. A fost urmat si de prietenul sau, cu care se certase.A A

- Fostul antrenor al Stelei a primit 500.000 de euro pentru performanța reușita sambata. Al Wahda a trecut cu 2-0 de Al Jazira, obținand o victorie fara emoții. De menționat ca formația antrenata de Reghecampf are acum 11 meciuri la rand fara infrangere, in toate competițiile. In Supercupa Emiratelor…

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- David Silva, faimosul internațional spaniol al lui Manchester City, s-a pregatit cu cadeții de 15 ani ai Valenciei la centrul sportiv Paterna. Unde David Silviu Vraciu e printre cei mai buni juniori. Ce moment pentru copiii Valenciei cand David Silva a pașit pe iarba de la Paterna alaturi de ei. S-au…

- Ajuns la 72 de ani, Mircea Lucescu duce o viata de huzur! Chiar daca nu a reusit sa califice nationala Turciei la Campionatul Mondial de anul acesta, „Il Luce” este platit regeste de federatia „otomana”. Reputatul antrenor roman castiga 3,5 milioane de euro pe an. Cu un asemenea salariu, tehnicianul…

- Ministrul Energiei Toma Petcu sustine ca Mariana Gheorghe ar fi trebui sa ramana la sefia Petrom, pentru ca rezultatele o recomanda, precizand ca si-ar fi dorit ca ea sa fie inlocuita tot cu un director roman.

- Chiar in ajunul vizitei istorice a reprezentantilor celei de-a treia putere economica din lume, premierul roman, Mihai Tudose si-a dat demisia. Astfel, delegatia din Japonia a ajuns pe aeroportul din Bucuresti intr-un context negativ pentru tara noastra. Desi era planificata de mult timp intalnirea…

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, va juca din vara la Athletic Bilbao, spaniolii urmand sa-i dea 600.000 de euro pe sezon. Astfel, Ganea revine in Spania. El și-a inceput cariera de fotbalist in Țara Bascilor, acolo unde locuiesc parinții lui, și a mai jucat pentru echipa a 2-a a celor…

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- Anamaria Prodan a vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu la Anderlecht. Impresarul spera ca situația sa se rezolve in aceasta seara, cand așteapta raspunsul favorabil din partea belgienilor. Campioana Belgiei n-a vrut sa-i dea drumul lui Stanciu pana cand n-a obținut tot ce și-a dorit de la Sparta…

- "CNMR A AVUT DREPTATE. GOLANII DE LA "64 COMITATE" AU UMILIT STATUL ROMAN LA BUDAPESTA!. CEREM EXPLICATII URGENTE AMBASADORULUI ROMAN LA BUDAPESTA SI MINISTRULUI DE EXTERNE!!. SOLICITAM LUI MELESCANU CONVOCAREA DE URGENTA A AMBASADORULUI UNGARIEI PENTRU EXPLICATII!!!!!SOLICITAM AMBASADEI UNGARIEI…

- Fostul asistent al lui Mircea Lucescu de la Sahtior Donetk si Zenit Sankt Petersburg a devenit antrenorul reprezentativei Moldovei de fotbal. Tehnicianul in varsta de 57 de ani a semnat un contract pe o perioada de un an, cu optiunea de prelungire pentru inca un an.

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Trafic si Furturi Auto au depistat, pe raza judetului Constanta, un autoturism de lux care figura ca fiind urmarit de autoritatile din Marea Britanie, din data de 19 decembrie…

- Fundasul roman Deian Boldor (22 ani), care a evoluat anul trecut in Major League Soccer, la Montreal Impact, va juca din nou la Hellas Verona, dupa cum relateaza portalul TuttoMercatoWeb. Fostul international de tineret a evoluat in sezonul 2016-2017 la Verona, in Serie B, marcand un gol…

- Oare cum vor arata rețelele de socializare, pe care acum le folosim zilnic, peste ani și ani? Se știe ca niciun trend nu dureaza la nesfarșit și nu puțini sunt cei care spun ca va veni și vremea in care Facebook va fi ceva vechi și prafuit. Asta a avut probabil in cap și Andrei... View Article

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- A inceput mercato pentru tricolori. Conform presei din Turcia, fotbaliștii romani Nicolae Stanciu și Alexandru Chipciu vor fi transferați de la Anderlecht de echipe din Super Lig. Stanciu, 24 de ani, este dorit la Beșiktaș, locul 4, sub forma de imprumut, cu opțiune de cumparare. Mijlocașul din Alba…

- Olandezul Virgil van Dijk, transferat recent de Liverpool de la Southampton , nu a devenit doar cel mai scump fundaș din istoria fotbalului, ci și cel mai scump jucator achiziționat vreodata in perioada de transferuri de iarna. Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.de, top 10 cele mai scumpe…

- Tenismanul roman Marius Copil va incepe sezonul 2018 la turneul ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale de 501.345 dolari, contra sarbului Laslo Djere. Copil (27 ani, 93 ATP) a mai jucat o singura data cu Djere (22 ani, 88 AT), in 2017, cand aradeanul a abandonat in primul tur al…

- Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Mirel Radoi a fost dezvaluit chiar de fostul internațional miercuri seara, in cadrul unui interviu. Jucator emblematic la Steaua in anii 2000, Radoi a declarat ca a fost extrem de aproape sa se transfere la Șahtior Donețk, in chiar primul an al lui Il Luce…