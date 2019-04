Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial la box Petrica Paraschiv a fost arestat pentru trafic de heroina. Potrivit politistilor, Paraschiv conducea o grupare din sectorul 3 al Capitalei. Nu e prima data cand fostul campion are probleme cu legea.

- Este vorba de orasul Stuttgart care a hotarat anul trecut ca incepand cu data de 1 aprilie 2019 toate masinile Euro 4 si mai vechi nu vor mai avea acces in zonele importante din oras. De fapt aceasta este o noua miscare din Germania care pana acum interziceau masinile…

- O mașina din Vaslui zace abandonata de mai bine de trei luni intr-o parcare din Germania. Descoperirea a fost facuta de un șofer roman de TIR, care a facut o poza și a distribuit-o pe rețelele de socializare, in speranța ca așa va fi identificat proprietarul. Primele informații au venit deja și se pare…

- Acesta intrase in coliziune usoara cu un alt autovehicul, a oprit pe banda de urgenta, a sunat la Politie, iar cand echipajul a sosit si securizat zona, a coborat impreuna cu sotia sa pentru a da explicatii. In timp ce discuta cu politistul, un Audi condus de un sofer neamt in varsta de 33 ani a intrat…

- Trupul neinsufletit al tinerei din Poiana Campina, care a fost batuta si bagata in coma in anul 2014 de un proxenet a fost repatriat si urmeaza sa fie inmormantat acasa, in satul natal al fetei. Ioana Condea care a murit in luna ianuarie, la cinci ani de cand a fost bagata in coma de un proxenet,…

- Jurnalista Miriam Soare a incetat din viața, dupa ce s-a luptat mai mulți ani cu cancerul. Jurnalista a mers la tratament la un spital din Germania, insa boala s-a extins. "Am plecat. Am facut-o aseara, in liniște. Nu știu cum va fi lumea fara mine. Și nu voi ști niciodata . Dar drumul meu a fost pana…

- Daca ești roman, e imposibil sa iți fi petrecut copilaria fara sa fi auzit de celebrul deochi. Știi povestea: venea o ruda in vizita, seara se intampla sa te simți rau, așa ca parinții sau bunicii tai trageau concluzia cea mai logica – ruda respectiva te deochease.

- Muzicianul, pictorul si poetul Adrian Berinde a murit, in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 61 de ani. Artistul suferea de cancer metastazat pe oase. Nascut la Oradea, in data de 4 mai 1958, Adrian Berinde suferea de cancer metastazat pe oase, boala grea de care spera sa scape in urma unui…