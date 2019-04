Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer român de TIR este cautat de doua femei din Germania, dupa ce acesta le-a salvat lor și celor doi cai aflați în remorca mașinii lor viața, în contextul în care mașina în care se aflau a luat foc pe autostrada. Potrivit unei postari pe Facebook a uneia dintre…

- Un sofer roman de TIR a devenit erou in Germania, dupa ce a salvat viata a doua tinere, dar si doi cai, dintr-un puternic incendiu izbucnit pe o autostrada. Totul s-a intamplat, ieri dupa-amiaza, pe autostrada 62, in zona orasului Landstuhl din Germania. Natalie Muller (39 de ani) se afla la volanul…

- Doua tinere au fost salvate de la moarte de un șofer roman de TIR. Intamplarea a avut loc ieri dupa-amiaza, pe autostrada 62, in zona orasului Landstuhl din Germania. Natalie Muller (39 de ani) se afla la volanul unui SUV marca Jeep, impreuna cu cea mai buna prietena, Claudia Priem, si mergea catre…

- La punctul de trecere a frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in data de 16.03.2018, la ora 18.50, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de iesire din tara, cetateanul roman B.N., in varsta de 24 de ani, avand domiciliul in judetul Brasov. In urma efectuarii verificarilor specifice,…

- Un roman care a primit o condamnare la inchisoare pe viața in Germania in anul 2000 a fost capturat dupa 19 ani. Individul care fusese condamnat pentru crima, complicitate la crima și jafuri, a crezut ca nu-l mai cauta nimeni dupa 19 ani.

- Artistul a reușit sa invinga cancerul in urma cu 8 ani, dar o tumoare in stadiu avansat il arunca din nou in lupta cu boala cumplita. Pentru a il ajuta, a fost lansata campania „Alaturi de Leo Iorga”. Muzicianul roman, in varsta de 54 de ani, are nevoie urgenta de o noua operație pentru indepartarea…

- O tanara din Taiwan și iubitul ei au o poveste de viața demna de un scenariu de film. Lin Xiaofen a suferit un accident de mașina in urma cu 11 ani și a avut nevoie de transplant de sange. Printre cei al caror sange a fost folosit pentru a-i salva viața s-a numarat și cel al lui Lian Zhicheng, un barbat…

- Un roman care conducea un autoturism marca Volkswagen, cautat de autoritațile din Germania pentru a fi confiscat, a fost prins de oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota. Tanarul in varsta de 29 de ani a fost pe punctul de a introduce mașina in țara, in seara de…