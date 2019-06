Un român e pe cale să ia un BONUS de până la 216 salarii, de 350.000 de euro Actionarii companiei de stat Nuclearelectrica, ce administreaza centrala nucleara de la Cernavoda, au fost convocati pentru a stabili daca sunt de acord sa ii acorde directorului general bonusuri de pana la 216 salarii medii din sectorul energetic, adica in jur de 350.000 de euro. Si el nu este singurul care ar putea primi bonusuri generoase. Pe urmatoarea sedinta a actionarilor Nuclearelectrica, din data de 29 iulie, actionarii vor trebui sa voteze daca sunt de acord sa ii acorde directorului general un bonus anual urias. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

