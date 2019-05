Un român din Zaragoza a nenorocit o fetiță de patru ani fiindcă plângea: „Nu i-am dat decât un șut!”. Copila e în comă Constantin M., un barbat roman in varsta de 30 de ani, i-a șocat pe locuitorii cartierului Gancho, din orașul Zaragoza. Acesta traiește alaturi de o femeie din Spania, Elena Y. L., in varsta tot de 30 de ani, care are o fetița de patru ani. Deranjat ca fetița plangea, barbatul i-a dat una de a bagat-o direct in coma. Fetița a fost transportata de urgența la spitalul de copii din Zaragoza și a fost operata de urgența la cap. Doctorii spun ca este posibil sa ramana cu daune neurologice pe viața, dupa ce a fost batuta cu salbaticie de partenerul mamei sale. "Nu i-am dat decat un șut", a spus barbatul.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

