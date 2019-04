Stiri pe aceeasi tema

- Maria Grapini a susținut un discurs, in limba engleza, la o conferința de presa organizata la Strasbourg.Problema a fost ca a vorbit atat de prost, incat un jurnalist a spus ca nu are nevoie de traducere din limba vorbita de Grapini. Politicianul roman a spus ca un sofer din tara sa are salariul…

- Gabi Tamaș, 35 de ani, a petrecut noaptea de marti spre miercuri in spatele gratiilor. Marti, el a aparut in fata judecatorului, dar procesul a continuat si miercuri. Gabi Tamas, SCENE INCREDIBILE in Israel: a cazut in fata politistilor! Reactia oficiala a clubului Hapoel Haifa Noam…

- Un cetatean roman, anuntat de autoritatile Republicii Moldova in cautare internationala pentru traficarea a patru moldovence, a fost retinut in Grecia si extradat pentru a fi tras la raspundere penala in Moldova. Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a trimis dosarul de invinuire…

- Un tanar de 24 de ani din Bucuresti a fost arestat dupa ce a incercat sa-si santajeze fosta iubita din Arges, in varsta de 22 de ani, cu fotografii compromitatoare. Astfel, povestea lor de dragoste, inceputa pe Facebook, s-a incheiat la sectia de Politie!

- ​Tehnicianul Santiago Solari nu va mai continua la Real Madrid, el având acum doar misiunea de a asigura echipei locul pentru Liga Campionilor în sezonul viitor, informeaza News.ro.Pe lânga Solari, din sezonul viitor vor pleca si jucatorii Gareth Bale, Marcelo si Isco.Presa…

- O femeie din localitatea Salcuța, din raionul Caușeni, din Republica Moldova, a nascut prematur un copil, pe 2 martie. Fatul de 26 de saptamani a murit, iar femeia l-a ingropat in gradina. Femeia i-a anunțat pe cei de la cabinetul medical din localitate ca a nascut abia pe 4 martie, a anunțat publika.md. …

- Presa tabloida din Anglia și Spania susține ca pilotul britanic al lui Mercedes a cucerit o bruneta cu 13 ani mai tanara. Cindy Kimberly a fost pozata alaturi de cvintuplul campion mondial de Formula 1 pe aeroportul Prat din Barcelona. Model spaniol in varsta de 20 de ani, proaspata "achiziție" a lui…

- Individul din Ploiești care și-a injunghiat fosta profesoara de matematica, din razbunare, a fost arestat preventiv. In acest timp, victima se afla in spital, injunghiata de mai multe ori in burta. Medicii spun ca are mai multe organe interne afectate și ca va avea nevoie de minimum 30-40 de zile de…